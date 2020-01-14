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台積電飆上天價台股收漲66.39點 三大法人買超53.66億

2020-01-14 15:18經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（14）日開高走高，終場以12,179.81點作收，上漲66.39點，成交量1,529.2億元；三大法人買超53.66億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超41.01億元，投信買超6.81億元，自營商買超（合計）5.84億元，其中自營商（自行買賣）買超10.74億元，自營商（避險）賣超4.9億元。

台股今日跳空開漲，台積電（2330）領軍攻堅，股王大立光、鴻海收紅，被動元件股也走強，台積電收346元，再刷歷史新高價，指數早盤一度衝高至12,186.62點，終場收12,179.81點，漲幅0.55%。

自營商台積電

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