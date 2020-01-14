選後觀光股綠油油 謝金河以日月潭夜景寄語蔡總統

大選後的第一天開盤，台北股匯市開出雙漲的選後行情，但憂心陸客來台將隨蔡政府連任成功後持續緊縮，觀光股一開盤就呈現重跌的一片「綠油油」；財信傳媒董事長謝金河建議小英總統，進入第二個任期，是到了好好想想推進觀光產業的時候了！如果少了陸客？我們還有什麼策略。

謝金河在臉書PO出日月潭的夜景，說這是選舉前的日月潭水社碼頭夜景，在陸客遊覽日月潭顚峰期，這一帶人擠人，車水馬龍，如今陸客來少了，連路上行人都變少了，過去招待團客，以日月潭總統魚為號召的餐廳，也是門可羅雀。大約七點左右的水社碼頭顯得格外寂靜，讓他想到施文彬的「傷心酒店」⋯⋯冷淡的光線，黯然的歌聲⋯⋯。

陸客少了，對於過去依靠陸客帶來生意的店家，衝擊非常大，這是事實，但靠著政治施肥的觀光產業本來就有很大的風險，像去年日韓交惡，南韓去年到日本的旅客少了將近四成，中韓在薩德飛彈爭議中，中國旅客到訪南韓也掉了三成。這也是觀光產業對政治敏感的主因。蔡總統順利連任，昨天擁韓概念股都有不小跌幅，飯店股有華園飯店，國賓飯店跌停，雄獅旅遊開盤一度跌停。

其實2019年來台外籍旅客預計可以超過2018年的1104萬人次，但陸客團量大，集中，陸客團進團出及自由行受限後，衝擊最大的是一直以來靠陸客帶來生意的景點。也許這次小英總統再連任，正是思考台灣觀光產業再提升的機會。

謝金河說，台灣發展觀光，純粹靠景點是不夠的，這當中還要有美食，文化及娛樂，像澳門只有65萬人口，但2018年到訪旅客3580萬人次，今天公布2019年3940萬人次，澳門靠的是博奕產業加上美食，娛樂。日本已看出博弈奕產業的商機，今年將發出三張執照，米高梅，金沙集團都宣布今年要投資100億美元，台灣只能眼睜睜看著日本的轉變。其實在安倍上台前後，台灣和日本觀光客旗鼓相當，但安倍全力推動服務業出口，全力發展觀光產業，2018年到訪日本旅客3188萬人次，去年可能逼近3500萬人次。

謝金河表示，台灣發展觀光產業，單靠陸客風險高，但如何讓全世界的人來台觀光，這必須好好改善基本面，像日月潭如果有幾家更有特色的好吃餐廳或高質量的夜間娛樂，一定可以帶來更多人潮，小英總統進入第二個任期，是到了好好想想推進觀光產業的時候了！如果少了陸客？我們還有什麼策略。