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選後觀光股綠油油 謝金河以日月潭夜景寄語蔡總統

2020-01-14 15:09聯合報 記者林文義／台北即時報導

大選後的第一天開盤，台北股匯市開出雙漲的選後行情，但憂心陸客來台將隨蔡政府連任成功後持續緊縮，觀光股一開盤就呈現重跌的一片「綠油油」；財信傳媒董事長謝金河建議小英總統，進入第二個任期，是到了好好想想推進觀光產業的時候了！如果少了陸客？我們還有什麼策略。 

謝金河在臉書PO出日月潭的夜景，說這是選舉前的日月潭水社碼頭夜景，在陸客遊覽日月潭顚峰期，這一帶人擠人，車水馬龍，如今陸客來少了，連路上行人都變少了，過去招待團客，以日月潭總統魚為號召的餐廳，也是門可羅雀。大約七點左右的水社碼頭顯得格外寂靜，讓他想到施文彬的「傷心酒店」⋯⋯冷淡的光線，黯然的歌聲⋯⋯。

陸客少了，對於過去依靠陸客帶來生意的店家，衝擊非常大，這是事實，但靠著政治施肥的觀光產業本來就有很大的風險，像去年日韓交惡，南韓去年到日本的旅客少了將近四成，中韓在薩德飛彈爭議中，中國旅客到訪南韓也掉了三成。這也是觀光產業對政治敏感的主因。蔡總統順利連任，昨天擁韓概念股都有不小跌幅，飯店股有華園飯店，國賓飯店跌停，雄獅旅遊開盤一度跌停。

其實2019年來台外籍旅客預計可以超過2018年的1104萬人次，但陸客團量大，集中，陸客團進團出及自由行受限後，衝擊最大的是一直以來靠陸客帶來生意的景點。也許這次小英總統再連任，正是思考台灣觀光產業再提升的機會。

謝金河說，台灣發展觀光，純粹靠景點是不夠的，這當中還要有美食，文化及娛樂，像澳門只有65萬人口，但2018年到訪旅客3580萬人次，今天公布2019年3940萬人次，澳門靠的是博奕產業加上美食，娛樂。日本已看出博弈奕產業的商機，今年將發出三張執照，米高梅，金沙集團都宣布今年要投資100億美元，台灣只能眼睜睜看著日本的轉變。其實在安倍上台前後，台灣和日本觀光客旗鼓相當，但安倍全力推動服務業出口，全力發展觀光產業，2018年到訪日本旅客3188萬人次，去年可能逼近3500萬人次。

謝金河表示，台灣發展觀光產業，單靠陸客風險高，但如何讓全世界的人來台觀光，這必須好好改善基本面，像日月潭如果有幾家更有特色的好吃餐廳或高質量的夜間娛樂，一定可以帶來更多人潮，小英總統進入第二個任期，是到了好好想想推進觀光產業的時候了！如果少了陸客？我們還有什麼策略。

有網友建議相關業者，應該去鄰近的日本、韓國等觀光區考察！除了陸客不來以外，是否具有吸引力、競爭力、藉以攬客的條件？生意人沒有隨著大環境的改變，再沒有加上創意的話，不要抱怨，那是我們的能力不足；也有網友說，自己去過日月潭多次，都沒有在周邊餐廳吃過飯，但是相距幾個鄉鎮外的南投縣觀光茶園倒是漸漸做出一些名氣，去年跟前年去兩個茶園，現場人潮都還蠻多的！所以不要再抱怨沒有遊客，是你的地方遊客不想去！日月潭周邊餐廳的餐飲跟周邊商品的品質不是很好。土產店也沒什麼真的吸引人買的東西，是大家都打算一樣的東西賣一輩子嗎？

謝金河在臉書PO出日月潭的夜景，晚上七點左右的水社碼頭顯得格外寂靜。取自謝金河臉...
謝金河在臉書PO出日月潭的夜景，晚上七點左右的水社碼頭顯得格外寂靜。取自謝金河臉書
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觀光陸客日月潭

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