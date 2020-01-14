廣華-KY看好今年業績 盤中股價漲逾1%

廣華-KY（1338）去年12月營收新台幣7.41億元年增27.89%，看好今年景氣開始復甦後，車市也可望跟著回春，今（14）日股價也跟著走強，盤中來到68.2元，漲幅為1.3%。

展望2020年第1季，廣華-KY 維持審慎樂觀的看法。雖然第1季適逢傳統農曆新年、工作天數較少，但在三大日系車廠於大陸地區的市占率持續提升下，仍將為廣華-KY 整體營收貢獻穩定成長的基礎。廣華-KY中國汽車產業供應鏈Tier 2的主力零組件供應商，隨著中國車市回春，營運也跟著受惠，主要客戶包括中國華中和華南地區日系三大車廠。

廣華-KY指出，隨著汽車車款愈來愈豪華，同時也講求環保的趨勢，對於汽車內飾件的需求不僅只是在外觀設計的多元、複雜等視覺上的升級，同時也重視環保工藝的應用，廣華-KY透過完整的垂直及水平整合製程，提供最多樣式汽車內裝表面加飾技術與工藝，是成為國際車廠策略合作的供應商，也是能掌握三大日系車廠訂單保持良好能見度的重要因素。

另一方面，在大陸政府對於環境要求之法規日趨越嚴，品牌車廠除了透過導入新工藝實現節能減碳、綠色環保外，也對於供應商增加綠色環保的訴求，廣華-KY向來嚴格要求自我的污水及廢汽處理設備的完善，才有機會爭取更多合作可能性，進一步對廣華-KY整體營運帶來正面的挹注。