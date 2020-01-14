六角拚全球2,000店 雅茗盼今年跳躍式成長

茶飲雙雄六角（2732）、雅茗-KY去年營收雙雙創下歷史新高，展望今年，六角表示，2020年「Chatime日出茶太」在全球店家數，將繼續保持雙位數成長，預計三年內達成全球2000店里程碑；雅茗-KY表示，今年展店數目標預計將會較去年的340家翻倍成長，預期今年營收可望有「跳躍式」成長。

六角表示，2020年仍將維持獲利增長表現超過營收成長幅度的趨勢，公司在過去兩年聚焦在優化營運，專注在飲品發展，並且持續進行虧損店淘汰或轉型動作。

「Chatime日出茶太」在已達經濟規模的印尼、菲律賓與澳洲，以及今年可望突破百店的加拿大等地區將加大擴張力道，預期營收的擴增將進一步優化2020年營業費用率，對挹注獲利產生明顯效益。

六角表示，相較於台灣或大陸手搖茶市場的蓬勃發展，人口高達逾2億人的印尼市場仍有相當大的發展空間，六角將於2020年啟動印尼「跳島策略」，向離島發展擴張，以領先品牌且大者恆大的優勢，預計可望順利達成每年淨增加100店的目標。在其他東南亞市場部份，菲律賓則會以每年40~50家淨增加店數成長，馬來西亞則預期2021年亦會達到百店規模里程碑。

雅茗-KY表示，截至2019年底，旗下包含旗艦品牌「快樂檸檬」在內，共有7品牌，全球逾1101家店。今年除了持續穩固大陸一線城市市場外，並將結合重要大陸渠道運營商深耕大陸二、三、四線城市，海外方面也會強化與代理商的合作關係。包括1月起陸續規劃與馬來西亞、印尼等代理商簽署MOU，並進一步升級為合資關係，在這兩地的合資展店目標，首年皆為15家，三年內要擴展至50店以上。

此外，雅茗-KY近期也將在美國設立直營總部，與美國各地加盟商一起加快發展、深耕當地市場，並建立起全球茶飲供應鍵系統。