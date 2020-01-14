中電賣台南土地 盤中股價強漲5%

中電（1611）13日公告處分台南樹谷園區土地，預計處分利益為2.82億元，每股貢獻度達0.79元；受此消息激勵，中電今（14）日盤中股價大漲5%，成交量放大逾千張。

中電表示，這次處分土地位於《促進產業升級條例》編定開發的工業區，要等到買家完成建廠且工廠登記後，才能認列收益，認列時間未定，目前確定上半年無法認列。

中電表示，該土地多年前購入，本來是為擴產做準備，但近年國內LED產業發生很大變化，擴產計畫喊停，土地閒置已有一段時間。剛好有廠商想要買地建廠，因此決定出售。據了解，買家為半導體相關廠商。

2019年中電照明本業穩健，雖因少了各地方政府汰換LED路燈收入，全年營收為23.61億元，年增0.34%，但公司強調，通路銷售有微幅上升，營收貢獻度增加。

在成本控制有餘下，營業費用減少，去年前三季獲利稅後純益為2,207萬，成功轉虧為盈，每股純益（EPS）為0.06元。龜山廠4千坪土地處分利益為9.14億元，已經於去年第4季入帳，每股貢獻度上看2.5元，法人估去年全年EPS可望創近十年新高。

展望今年，中電仍持謹慎態度，營業回溫，以及台商回流增加商辦、廠辦需求，均有望帶動照明需求，但LED照明市場競爭激烈，不利產品均價、出貨量。接下來將橫向擴大產品組合，朝智慧照明市場發展，今年預計推出商用、家用新產品，時間點未定。