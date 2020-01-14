外資調高台積電目標價至395元 市值逼近9兆元

晶圓龍頭台積電（2330）周四舉行法說會，外資提前卡位，並出具報告上調目標價至395元，近三個交易日買超1.74萬張。在外資買盤推波助瀾之下，今（14）日股價、市值再次刷新歷史記錄，盤中一度來到346元，市值逼近9兆元。外資指出，第1季需求優於預期，營收保持去第4季水準，主要受惠於蘋果、超微、索尼及豪威強勁需求。

台積電今日股價一度來到346元歷史高點，市值達8.97兆元，雙雙改寫歷史新高記錄，檢視近期三大法人動作，投信、自營商小幅賣超，外資則是趁法說會前夕提前加碼，近三日買超17,458張，持股比重增加至78.35%。

外資報告指出，台積電今年第1季營運動能強勁，優於原先預期，可望維持去年第4季高水準演出，提高2020年對台積電預測，7奈米受惠於蘋果iPhone11／SE2處理器及超微處理器強勁帶動，28、40奈米則是索尼影像訊號處理器需求，40、55奈米則受惠於豪威（OmniVision）CMOS影像傳感器需求帶動。由於智慧型手機及車用對影像訊號處理器及影像傳感器需求增加，促使索尼、豪威外包或增加對台積電訂單量，推升營收增加。

另外，預期蘋果下半年推iPhone12其A14處理器由台積電取得，不過今年iPhone12數量恐低於去年iPhone11。台積電在5奈米生產良率優於預期，進展甚至比當初7奈米更好，預期5奈米將成為台積電今年主要成長動力。