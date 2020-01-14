豬年封關倒數該抱股過年或年前出脫？分析師這樣建議

距離台股豬年封關僅剩四個交易日，「抱股過年」或「年前出脫」都成為投資人必須審慎思考的一道問題。記者許正宏、邱德祥／攝影 分享 facebook

距離台股豬年封關僅剩四個交易日，「抱股過年」或「年前出脫」都成為投資人必須審慎思考的一道問題，群益期貨分析師林致彬指出，投資人抱股過年不妨適度買進台指期空單避險。

林致彬表示，從國際大事來看，首先，中、美貿易第一階段協商將於明日簽署，且近來美國甚至把中國從「匯率操作國」名單移除，簽署前釋放善意的態度明確，干擾2019年一整年的最大風險因子消除。

其次，美、伊之間未往戰爭角度發展，兩者目前都採取和平談判角度，僅等待和事佬俄羅斯出面後進入經濟協商局面，這個也不會是造成市場回跌的黑天鵝；最後則是避險貨幣、商品，如美元、黃金等價格也逐步回跌，市場風險明顯降低。

儘管如此，抱股過年看似不失為一良策，但林致彬也分析，考量鼠年封關後，台股長達七個交易日無法反應國際訊息，當中又是美國財報公布的主要時段，美股行情波動幅度高，一旦發生風險，可能會在30日新春開盤時，重演2014年大幅度開低的恐慌行情；再者，指數位階偏高，一旦回落，恐會出現獲利入袋的多殺多格局。

就過去歷史統計，以2005年到2019年封關，僅有2014年與2016年是封關日收黑，其餘封關日都是上漲，上漲機率高達87%，平均漲幅0.35%，抱股至最後封關日仍是相對可行的策略。

同時觀察新春紅盤日，雖然以往經驗上漲機率也有73%，但上漲機率也不如封關當日高，一旦出現如2014年相同場景，勢必讓原本2019年獲利大幅回吐。

因此在操作上林致彬建議，以保守為最高原則，不抱股為第一考量；若一定要抱股過年，則可以適度的布局台指期空單，或者選擇權賣權，降低持股風險；若可出脫，也可如這次市場中實戶普遍態度，直接於封關20日當日出脫持股。