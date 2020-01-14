利機今年營收 拚成長雙位數

半導體通路商利機（3444）去年公司看準散熱商機，積極並快速的布局相關產品線，明顯推升去年業績成長，另外，再加上多款5G手機相關零組件及OLED 材料為業績助攻，今年該公司在各項主要代理產品市場成長均看好下，市場法人估該公司今年全年營收出貨可望較去年呈現雙位數成長。

利機累計去年全年營收為8億元，較前一年衰退約4%，不過，利機表示，去年度佣金佔比持續提升，雖整體營收下滑，但獲利狀況不減反增，並同步刷新公司單月、單季及全年毛利率新高紀錄，去年全年淨利可較前一年度大幅成長，法人預估該公司全年每股稅後純益可望超過2.5元以上。

利機表示，隨著5G熱度的持續推升，去年第4季主力產品均表現亮眼，記憶體相關、封測相關及驅動IC相關，分別年增29%、16%及5%，其中記憶體相關為佣金模式交易，已連續兩年正成長，佔比由兩年前的8%成長至目前的18%，續寫利機毛利率創歷史新高記錄。

展望未來成長動能，利機表示，該公司在去年已積極佈局散熱片市場，連續每季保持正成長，散熱相關產品對業績的貢獻逐漸明顯，以去年12月營收來看，月增率更高達72.8%。

利機表示，隨著人工智慧及5G等相關技術逐漸成熟，帶動散熱需求愈來愈強，利機表示，今年散熱片客戶預計再新增1~2家，大陸市場也開始在第4季積極佈局，今年有望提高營收佔比到10%，對全年的營收及獲利提升均有正面效益。