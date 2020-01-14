日系外資看好台積電營收年增18~20% 目標價調高至395元

台積電（2330）法說會前，外資報告搶先釋佳音，日系外資最新報告表示，上修台積電今年營收成長率到18~20%，重申買進評等，目標價由340元調高到395元；台積電今（14）日開高走高，再刷新歷史天價。

日系外資表示，看好台積電受惠蘋果、AMD、高通、聯發科等客戶的訂單挹注，預估台積電今年第1季收將持平或季減5%，年增率則達38%；日系外資上修台積電今年營收成長率到18~20%。

日系外資認為，市場資金今年可能持續流向股票市場、新興市場、台灣市場、及基本面佳景氣循環股，重申台積電買進評等，且調高目標價。

台積電去年12月合併營收1,033.13億元，月減4.2%、年增15%，連五個月營收突破千億元；去年第4季合併營收3,172.37億元，超越財測高標，再創新高；去年全年營收1.0699兆元，年增3.7%，連續二年營收突破兆元，且刷新歷史紀錄。

台積電預計在1月16日召開法說會，法人關切去年獲利及今年的財測與展望，，外資昨日買超台積電5,692張，連續3個交易日買超，不過投信昨日賣超236張，自營商買超140張，三大法人買超5,596張。

台積電早盤以345.5元開高，一度拉升至346元，再創歷史新高價，市值達8兆9,719億元，盤中漲幅1.02%。