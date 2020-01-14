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美四大指數全數收漲 台股開高走高挑戰前波高點

2020-01-14 09:24經濟日報 記者葉子菁／即時報導

美中即將簽署第一階段協議，加上美國將中國排除匯率操縱國名單，激勵美股四大指數昨日全數走高，帶動台股今（14）日以12,161.73點上漲48.31點開出後，在台積電（2330）、大立光帶領下，多頭氣勢旺盛，指數穩步墊高，挑戰前波高12,197.64點意味濃厚。

昨日美股開高走高，受惠美中即將簽署第一階段協議，美國財政部將中國排除匯率操縱國名單，激勵市場投資信心，FAANG與半導體族群漲聲響起，在蘋果、微軟、特施拉等科技股創高的帶領下，標普500與那斯達克指數收盤再次創下歷史新高。

終場四大指數全數收漲，道瓊工業指數上漲83.27點或0.28%，收在28,907點；標普500指數上漲22.78點或0.69%，收在3,288.13點；那斯達克指數上漲95.07點或1.03%，收在9,273.93點；費半指數上漲24.44點或1.30%，收在1,890.79點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超124億元。其中外資買超107.4億元，投信買超9.7億元，自營商買超6.7億元。

資券變化方面，融資減4.32億元，融資餘額為1,424億元，融券增3.5萬張，融券餘額為79.08萬張。外資台指期部位，多單加碼3,028口，淨多單部位42,393口。

本周美中貿易協議簽署及台積電法說會登場，元月利多一波波，台幣升值，資金行情持續。

加上台股技術面多頭排列，且第1季作夢行情陸續展開，指數拉回皆是買點，建議抱股過年，積極布局持續作多。在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。

台積電台股

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