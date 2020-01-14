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股匯雙漲 觀光股重災區

2020-01-14 00:35聯合報 記者嚴雅芳陳美君戴瑞瑤、編譯劉忠勇／綜合報導

台股選後交易首日啟動謝票行情，昨加權指數上揚八十八點、匯市升破卅元大關。 記者許...
台股選後交易首日啟動謝票行情，昨加權指數上揚八十八點、匯市升破卅元大關。 記者許正宏／攝影
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大選後的第一天開盤日，台北股匯市開出雙漲的選後行情，但憂心陸客來台將隨蔡政府連任成功後持續緊縮，觀光股一開盤就呈現重跌的一片「綠油油」，包括寶得利、華園、國賓、高野、鳳凰、雄獅早盤皆出現跌停；夏都、老爺知等南台灣、東台灣飯店股股價也全倒，成為台股大漲背後的重災區，透露觀光餐飲產業的硬仗才要開始。

台股昨天在外資歸隊下，大盤上演「謝票行情」，但觀光股走勢獨憔悴，對照鄰近的南韓觀光類股更是冷熱兩樣情。台灣觀光股大跌主因市場預期陸客來台觀光可能更冷清，類股指數下跌百分之二點六九；南韓觀光類股大漲則是因為市場看好中國大陸將恢復旅遊團赴韓觀光，野村上周五即發布報告說，據傳幾家大旅行社將恢復五到六個旅行團赴韓行程。

飯店、觀光類股逆勢下跌，不少股票跌停。 記者邱德祥／攝影
飯店、觀光類股逆勢下跌，不少股票跌停。 記者邱德祥／攝影
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除了旅行社股，南台灣、東台灣的飯店股也是殺盤震央。法人表示，中國大陸去年宣布陸客自由行禁令，從選舉結果看來，未來四年陸客來台恐持續低迷，加上選後國旅補助告一段落，旅遊產業今年恐將面臨低谷，造成失望性賣壓傾巢而出。

但法人也表示，旅行社股目前營收主要來源仍是國人出國旅遊占大宗，蔡總統連任對旅行社產業的後續影響可持續觀察。

不過，台股大致對選舉結果給予正面評價，加上美中貿易首階段協議即將有譜，在台積電領軍下，盤中突破一萬二千一百點，被視為政策股的離岸風電、國防及生技股漲勢亮眼，收盤大漲八十八點七七點，收一萬二一一三點四二點。

由於外資歸隊，新台幣兌美元匯率收盤價升破卅元大關、重返廿九字頭，終場升值六點七分，收在廿九點九五二元，創逾一年半新高。

蔡政府連任，對觀光前景的憂慮反映在觀光類股上，企業也擔心兩岸關係持續緊繃。中小企業總會理事長李育家呼籲，政府應為中小企業數位轉型做好準備，也期盼恢復兩岸對話交流，協商代替對立，中國大陸是台灣的重要市場之一，相信新政府有足夠的智慧化解兩岸關係。

和碩董事長童子賢則強調，選舉結束可視為一個重新思考、對話的起點，台灣不會因為一場選舉就翻轉，當務之急是要徹底檢討產業配置，把資源放在正確的地方。

陸客旅行社觀光台股兩岸關係

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