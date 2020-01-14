公股券商看台股 也喊「萬三」

多家券商喊出台股今年上看一萬三千點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

搶在總統大選後第一個交易日，第一金證券昨天舉辦台股投資展望說明會，看好今年台灣經濟表現，台股高點有機會上看一萬三千點。本國券商中，目前喊出台股今年上看一萬三千點的券商，除第一金證券外，還有群益證券、凱基證券，外商券商則有摩根士丹利證券；此外，摩根大通指台股上看一萬三一七六點至一萬三八九二點。

第一金證券董事長葉光章看好台股的三大理由，分別是經濟成長優於去年、產業獲利成長、台股的高股息殖利率對外資具有吸引力；看好的產業「五+二」、５Ｇ概念股。預估今年第一季行情有機會挑戰一二六八二點，全年高點則是一萬三千點，包括ＡＩ、５Ｇ、手機新應用供應鏈、半導體、面板、記憶體等族群有望輪流擔任指數上攻的要角。

第一金投顧董事長陳奕光表示，今年台股有兩大主軸，一是科技業的併購潮，二是原物料投資行情，前者主因中國大陸科技業為與美國科技公司競爭所發動的併購或策略合作行動，最可能發生的產業落在ＩＣ設計，最快今年五二○前便可看到。

此外，沉潛一段時間的原物料也有機會，例如美中貿易談判過程中，大陸可能擴大採買美國大豆，價格勢必上漲，相關原物料價格問題將帶來通膨壓力，亦將使升息議題浮現，但今年暫時還不會出現升息動作。

在台股部分，陳奕光說，台灣主要研調機構皆上修二○一九年經濟成長率，平均成長率預估值為百分之二點四四，十一月景氣燈號也由黃藍燈轉呈綠燈；資金面來看，台股現金殖利率高達百分之四點○四，資金匯回專法也已達三○四億元，首年可望挑戰一千三百億元。

此外，外資持續買超有利台股籌碼穩定。展望二○二○年，台股高現金殖利率仍具吸引力，加上台商回台投資以及資金匯回延續，選後資金有望回流台股，挑戰前高一二六八二點。