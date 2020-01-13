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環球晶、信驊、瑞昱 外資調升目標價

2020-01-13 18:35經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

半導體景氣加速，瑞信證券針對台灣半導體股連發多篇分析，看好今明年5G物聯網、資料中心、電動車加速推升產業擴張，一口氣將環球晶（6488）、信驊、瑞昱三檔評級升上「優於大盤」，同步將聯發科、力成目標價提高，助攻台股多頭上攻氣勢。

瑞信本次最受矚目在於環球晶目標價升上500元，排行外資圈第一高；聯發科也升上500元，與里昂、摩根大通等均喊上「五」字頭；IC設計高價股信驊被喊上1,140元，助威「千金股」行情；除此，瑞昱獲提高到290元、力成升上120元，後市也被看好。少數重申「中立」是世界先進，目標價略升至80元。

瑞信表示，拜全球5G物聯網、資料中心、電動車等需求全面彈升，加上顯卡廠競推電競專用晶片，今、明年半導體景氣有望優於預期。目前晶圓代工大廠台積電、聯電、華虹半導體廠產能紛紛緊繃，便預示未來景氣欲大不小。

半導體股自去年下半年來強彈，也凸顯市場對景氣高度樂觀；瑞信依當前評價和未來成長性評估，將潛力還有發揮空間的環球晶等目標價提升。

環球晶去年第4季營收改善，瑞信預期，今年上半年起，環球晶表現還會加速，除了半導體需求回升，環球晶韓廠產能投入及記憶體廠庫存去化，也帶來推力；重新議約的長約價格將有更多彈性。外資最新對環球晶今、明年預估每股純益（EPS），分別調整到29.8元、32.1元。

信驊上一季營收優於預期，瑞信看好，伺服器景氣好轉，率先帶動信驊第1季淡季不淡。隨著資料中心進一步刺激BMC出貨、英特爾Whitley平台湧現換機潮，信驊今、明年EPS有望躍升至24元、31元，股價挑戰千元之上。

瑞昱則獲瑞信看好真無線耳機（TWS）拉貨，預期第1季就會看到顯著效益。外資最新對瑞昱預估EPS，拉升到14元、15元。

至於聯發科，外資估計，5G晶片競推，今、明年營收將強勁成長16%、7%，EPS可達21元、24.9元。另世界先進財測雖也獲得拉升，但評價已差不多反映，故重申「中立」。

資料來源：瑞信證券
資料來源：瑞信證券
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瑞信證券環球晶半導體

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