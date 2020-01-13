總統大選後 這家公股券商董座喊出台股衝13,000點

總統大選後，第一場券商投資展望說明會吸引大批投資人進場聆聽。記者蔡靜紋／攝影 分享 facebook 第一金證券今（13）日舉辦總統大選後證券圈第一場台股投資展望說明會，適逢台股今天大漲88.77點，收在12,113.42點，後續走勢備受注目。第一金董事長葉光章在會前表示，今年台灣經濟表現看好，台股高點有機會上看13,000點。

葉光章看好台股的三大理由，分別是經濟成長優於去年、產業獲利成長、台股的高股息殖利率對外資具有吸引力；看好的產業「5+2」、5G概念股。

本國券商中，目前喊出台股2020年上看13,000點的券商，除第一金證券外，還有群益證券、凱基證券，外商券商則有摩根士丹利證券；此外，摩根大通指台股上看13176~13892點。

葉光章說，步入2020年，今年景氣是樂觀中存在變數，這星期美中雙方將針對貿易紛爭部份簽署第一階段協議，簽完協議也代表下一階段談判繼續開始，對台廠而言，是危機也是轉機，在全球化的佈局策略中，台商看到台灣的投資機會，從去年以來台商資金回台金額高達7000億，對投資動能產生助益，主計處預估今年GDP將由去年2.64%成長至2.72%。

去年受到聯準會採行預防性降息3碼所帶來的資金效應，外資去年一整年買超台股2,900億元，台股上漲2,269點，今年在利率不變下，資金的變化將會是我們需要觀察的部分。今年投資市場在道瓊指數站上28000點、台股12000點之際，投資機會仍是存在的，可是風險也不能忽視。