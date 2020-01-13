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台股謝票行情 終場大漲88.77點收12,113

2020-01-13 13:55經濟日報 記者高瑜君／台北即時報導

第十五屆總統大選落幕，今（13）日台股上演謝票行情，受惠台積電上漲2元，加權指數站回12,100關卡，上漲88.77點，收在12,113.42點，成交量達1,423.21億元。另外，盤面上焦點在綠營政策概念股，包含世紀鋼、中裕等表現搶眼。

受惠台積電將於本周四舉行法說會，台積電概念股率先慶歡，致茂來到近漲停價，京鼎、威盛、世芯-KY、遜德上漲超過5%；市場關注台積電本季半導體景氣趨勢以及在先進製程的時程。

今日最強悍的族群在離岸風電概念股，受惠執政黨蔡英文總統連任成功，世紀鋼、新光鋼、上緯投控以及中鋼構等，表現犀利，漲幅在1%至5%間。另外，政策概念股中的生技族群也有不錯表現。

類股兩樣情，觀光概念股則慘綠一片，華園、國賓打入跌停，夏都、雄獅和鳳凰等跌幅超過5%。

法人認為，以過去總統大選經驗觀察，選後台股皆呈現上漲格局，對台股偏多看待。

兆豐國際投顧指出，相關政策概念股今日表現亮眼，為短線效應，後續台股將回歸基本面表現，主流仍在電子上，會呈現資金輪動，前半周看電子零組件，後半周看半導體族群；另外，由於台股進入封關倒數，量縮調節在所難免，投資人要做好資金控管。

今（13）日台股上演謝票行情，受惠台積電上漲2元，加權指數站回12,100關卡，...
今（13）日台股上演謝票行情，受惠台積電上漲2元，加權指數站回12,100關卡，上漲88.77點，收在12,113.42點，成交量達1,423.21億元。 記者許正宏／攝影
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台積電概念股台股

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