台股謝票行情 終場大漲88.77點收12,113

第十五屆總統大選落幕，今（13）日台股上演謝票行情，受惠台積電上漲2元，加權指數站回12,100關卡，上漲88.77點，收在12,113.42點，成交量達1,423.21億元。另外，盤面上焦點在綠營政策概念股，包含世紀鋼、中裕等表現搶眼。

受惠台積電將於本周四舉行法說會，台積電概念股率先慶歡，致茂來到近漲停價，京鼎、威盛、世芯-KY、遜德上漲超過5%；市場關注台積電本季半導體景氣趨勢以及在先進製程的時程。

今日最強悍的族群在離岸風電概念股，受惠執政黨蔡英文總統連任成功，世紀鋼、新光鋼、上緯投控以及中鋼構等，表現犀利，漲幅在1%至5%間。另外，政策概念股中的生技族群也有不錯表現。

類股兩樣情，觀光概念股則慘綠一片，華園、國賓打入跌停，夏都、雄獅和鳳凰等跌幅超過5%。

法人認為，以過去總統大選經驗觀察，選後台股皆呈現上漲格局，對台股偏多看待。