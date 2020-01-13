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選後憂兩岸旅遊緊縮 觀光股今多檔跌停板

2020-01-13 14:33聯合晚報 記者嚴雅芳／台北報導

今日觀光股重挫。 圖／聯合報系資料照片
今日觀光股重挫。 圖／聯合報系資料照片
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總統及立委選舉揭曉，蔡英文連任中華民國總統，民進黨國會席次過半再次完全執政，市場預期不利未來四年觀光產業發展，使觀光股一開盤即在利空衝擊下多檔重挫，包括寶得利、華園、國賓、高野、鳳凰、雄獅早盤皆出現跌停。夏都、老爺知等南台灣、東台灣飯店股股價也全倒。

受選舉結果衝擊，上市觀光類股指數開盤即跳空摜破百點大關，早盤一度來到99.4點，跌幅2.7%，為選後第一個交易日最弱勢的類股，上櫃觀光類股指數跌幅1.6%，皆反應市場對蔡英文連任後，看衰觀光產業的預期。

法人表示，未來四年兩岸旅遊巿場將持續呈現緊縮狀態，不利陸客比重高的飯店股與經營陸客來台市場的旅行社，此外，選後國旅缺乏政府持續補助，加上國內飯店呈現供過於求，皆不利產業發展。

由於昨日市場傳出已有專營陸客來台的旅行社分公司將收攤，使得觀光股中的旅行社股今日成為空方箭靶，除了鳳凰、雄獅盤中出現跌停，五福股價也重挫。法人表示，旅行社股目前營收主要來源仍是國人出國旅遊占大宗，蔡總統連任對旅行社產業的影響可持續觀察。

除了旅行社股，南台灣、東台灣的飯店股今日也是主要震央，法人表示，中國大陸去年宣布陸客自由行禁令，從選舉結果看來，未來四年陸客來台恐持續低迷，加上國旅補助告一段落，旅遊業今年恐面臨低谷。

旅行社陸客國旅補助

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