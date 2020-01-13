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蘋概三王領漲 台股開盤上漲44.96點

2020-01-13 09:15經濟日報 記者高瑜君／即時報導

第十五屆總統大選落幕，台股上演謝票行情，台股今（13）日開盤上漲44.96點，開在12,069.61點，蘋概三王領漲，另外，綠營概念股的世紀鋼、永冠-KY、漢翔、中裕等，漲幅超過3%。

上周五美股開高走低，四大指數收盤全數下跌。早盤美股受惠白宮顧問庫德洛表示，美中第一階段協議文本及簽約儀式已準備完成，且川普再次唱多股市，帶動道瓊指數盤中突破29000點大關；不過，美方宣布對伊朗進行新一輪制裁，且非農就業小幅不如預期，使得美債殖利率下滑，拖累整體金融股表現，四大指數震盪走低尾盤收黑。

終場道瓊工業指數下跌133.1點，或0.45%，收在28,823點；標普500指數下跌9.34點，或0.28%，收在3,265.35點；Nasdaq指數下跌24.56點，或0.26%，收在9,178.86點；費半指數下跌12.3點，或0.65%，收在1,866.35點。

法人指出，以過去總統大選經驗觀察，選後台股皆呈現上漲格局，看好選後慶祝行情，對台股偏多看待，其中與政見高度連動族群包含，半導體、長照概念、智慧機械、自動化設備、國防航太、以及綠能概念股等，可望躍居盤面焦點。

考量全球資金持續寬鬆、本周重量型個股如台積電等法說會利多登場，加上第1季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多。

台股今（13）日開盤上漲44.96點，開在12,069.61點，蘋概三王領漲。 ...
台股今（13）日開盤上漲44.96點，開在12,069.61點，蘋概三王領漲。 本報系資料庫
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台股總統大選

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