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政黨票開票結果／民眾黨成功竄起 看哪6黨拿到選舉補助款

預測台選情神人級日本學者分析 國民黨敗在兩點

經濟解析／選後漲率高 選好股抱過年

2020-01-12 12:07經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

選舉落幕，根據歷次總統大選後台股加權指數的表現統計，選後首日開盤漲跌機率各半，但選後一周至三個月則是上漲居多，尤其是選後一個月的上漲機率達100%；法人認為，農曆年前選舉的不確定因素解除，台股將回歸基本面，過年前以震盪整理居多，可以選擇好的標的抱股過年，首選展望佳、低位階、漲價題材等族群，另外，資產股及營建股也有機會。

台股選前重新站上12,000點，上周五以12,024.65點作收，上漲54.02點，股王大立光(3008) 重新站上5,000元，收在5,065元，上漲200元，台積電震盪收紅，三大法人買超49.58億元，其中外資買超68.97億元，投信買超0.79億元，自營商賣超（合計）20.18億元。

根據過去6次總統大選後台股加權指數表現的統計來看，選後1日台股漲跌機率各半，平均跌幅0.95%；選後5日(選後一周)上漲機率66.67%，平均漲幅0.86%；選後20日(選後一個月)上漲機率100%，平均漲幅8.1%；選後60日(選後三個月)上漲機率66.67%，平均上漲機率2.95%。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為，在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，今年度最值得關注的四大產業主要是半導體、5G基地台與通訊設備、物聯網和雲端產業、AI人工智慧。

他表示，美中貿易爭端對各產業都形成不同程度的影響，在中國大陸積極推動去美國化之下，中國晶片訂單陸續轉來台廠，台灣半導體與IC設計產業可望從中受惠，挹注業績的同時也可望將評價向上提升，台灣半導體大廠預計今年資本支出維持與去年接近的水準，且強化先進製程布局，在5G、HPC和AI等應用展望樂觀下，都有助帶動產業發展和需求，半導體相關的產業預料仍是接下來的投資重點。

證券分析師黃漢成表示，選舉結束後仍將維持目前的走勢，選舉因素消除回歸基本面，預期將是區間整理表現，如果要抱股過年，則要看個股，包括熱門題材、展望佳的族群、低位階股都可以擇優布局，另外，看好資產股及營建股在過完年有機會表現。

證券分析師張陳浩表示，目前大盤指數位於高檔，要再衝波段高需先消化上檔賣壓，預期選後先以震盪整理為主，指數區間整理，近期快速下滑主要是受非經濟因素的影響，但多頭格局未變。

他指出，大盤指數收復各均線，KD低檔交叉向上，但是過年前恐無量上攻，因此以區間整理型態居多，至於選擇抱股過年標的，包括景氣循環的面板、記憶體、工具機、特斯拉概念股、還有3D感測題材，都可以注意。

張陳浩看好3D感測題材今年可望出現大爆發，各產業的相關股例如聯鈞、聯亞、精材、大立光、晶電、原相等股都具有關聯性，後續值得關注。

台股半導體

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