大立光目標價 誰喊上7,000元驚天價？

股王大立光（3008）去年每股純益（EPS）210元，創下台股最會賺的公司紀錄，外資摩根士丹利等發布分析，多數按讚股王表現，其中，大和資本樂觀大立光後市，將目標價調升到6,000元，排行外資圈最高，另有統一投顧更喊出7,000元驚天價，是法人圈睽首見股王的目標價喊上「7」字頭。

大立光法說會後異動較大的機構，包括大和資本從5,520元升上6,000元，瑞信證券5,450元拉到5,600元，滙豐證券5,050元升至5,400元，摩根大通5,100元升上5,350元，另麥格理證券重申5,800元，花旗5,550元，摩根士丹利5,500元，均喊「買進」，少數美銀、高盛持續喊賣。

投顧圈也驚傳對股王喊出「新天價」，是統一投顧將大立光目標價從6,000元升上7,000元，並給予「強烈買進」評等；對股王今年的預估EPS達281元，比多數外資預估的240~280元還高。

大和資本表示，大立光去年第4季財報亮眼，毛利率達71%，遠遠擊敗市場預期；伴隨毛利率跳增，上一季EPS也超越市場期待，帶動該券商財測上修。

大立光獲利大好，大和認為，還一掃市場對華為砍單的疑慮，且執行長林恩平對今年第1季展望相當正面，大幅拉抬投資人信心。

據大和估計，大立光第1季雖處於淡季，但應該會比往年不淡很多，總營收估達132億元，年增幅有35%；蘋果iPhone 11、iPhone SE2和三星手機將是主要動能。

另一方面，大和也按讚大立光樂觀多鏡頭、7P／8P鏡頭、高畫素和潛望鏡等高毛利產品發展，配合管理層將積極擴產，全年獲利有望較去年躍升三成。

滙豐證券指出，由於大立光去年底產能開始滿載，外界最擔心的挑戰，還包括產能供不應求，但對此大立光有新說法，不排除租工廠來增產，他看好產能將不再是限制營運的阻力之一，反而會因為擴產有更好的毛利率。