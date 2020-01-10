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富邦金去年純益587億元 每股賺5.48元四年新高

2020-01-10 17:38經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金控今（10）傍晚公布2019年12月自結稅後純益2.21億元，累計2019年全年自結稅後淨利587億元，較2018年全年成長23%，每股盈餘(EPS)為5.48元，稅後淨利及每股盈餘均創下2016年以來、近四年來的新高。

各子公司獲利方面，富邦人壽2019年12月稅後純損17.38億元，主要受增提30億元外匯價格準備金之一次性影響，整體投資績效維持良好。富邦人壽表示，增提外匯價格變動準備金能讓公司在外匯管理上，在調整避險比例時有更高機動性及彈性，並厚實未來公司匯兌波動的抵禦能力，而增加提存的外匯價格變動準備金，仍可計入資本適足率RBC，對厚實公司自有資本，亦有助益。累計2019年全年稅後淨利為264億元，較2018年同期成長6%。

另一重要子公司台北富邦銀行自結2019年12月稅後淨利6.82億元，較2018年同期成長10%，淨利息收益維持穩健。累計2019年全年稅後淨利202億元，較2018年同期成長8%，並創下歷史新高。資產品質維持穩健，2019年12月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為709%。

其他子公司方面，產險與證券表現相當亮眼。富邦產險2019年12月稅後淨利3.06億元，較2018年同期成長259%，主要受惠於較佳的投資績效。累計2019年全年稅後淨利44億元，較2018年同期成長15%。承保業務及投資績效持續表現亮眼，簽單保費收入較2018年同期成長8%。富邦證券2019年12月稅後淨利1.17億元，較2018年同期大幅成長516%，主要反映經紀業務及資本市場活動的收益成長。累計2019年全年稅後淨利29億元，較2018年同期成長39%。

富邦人壽外匯

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