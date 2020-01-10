上櫃公司重大訊息中英文同步揭露 依四階段實施

為加速台灣資本市場雙語化及提升國際能見度，證交所、櫃買中心同步修正上市櫃公司重大訊息處理程序。櫃買中心表示，考量上櫃公司人力與成本，爰以上櫃公司資本額或外資持股比例條件，採四階段逐步規範上櫃公司同步發布中、英文重大訊息。

櫃買中心表示，第一階段自今年7月1日起，2019年底實收資本額達150億元以上的上櫃公司便須適用，第二階段自2021年起，以今年底實收資本額達100億元以上，或今年以後各年度召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30%以上之上櫃公司，於次年起適用。第三階段自2022年起，以2021年底或2022年底實收資本額達20億元以上的上櫃公司從隔年起，便須分別在2022年或2023年適用。第四階段則是自2024年起算，以2023年（含）以後各年底實收資本額達6億元以上的上櫃公司，從隔年起，也就是2024年或以後年度適用。

櫃買中心強調，除中、英文重大訊息同步發布從今年7月1日起分四階段推行外，配合公司治理及相關政策推動，今年度尚有許多新制上路，上櫃公司應妥善因應，其中包含自今年起本國上櫃公司每三年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會；上櫃公司應每年辦理董事會及個別董事進行自我或同儕評鑑；而實收資本額未滿20億元非屬金融業的上櫃公司，應設置審計委員會替代監察人，其董事、監察人任期在今年未屆滿者，得自其任期屆滿時，再開始適用；以及針對財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性或淨值低於股本十分之三等營運體質欠佳的上櫃公司，強化其退場機制給予三年改善期等新措施