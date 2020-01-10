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韓營凱道造勢激危機感 蔡陣營重兵集結雙北催票

榮剛2019年營收年增2.72% 訂單看到下半年

2020-01-10 17:17經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

榮剛（5009）今（10）日公告2019年營收為105.62億元，年增2.72%。榮剛表示，公司連續兩年年營收站穩百億元，展現航太、油氣與能源三大高附加產品優化成果。展望今年，目前航太訂單能見已看到下半年。

榮剛2019年12月單月營收為8.32億元，月增6.88%，年減2.01%。榮剛表示，有關工具鋼的市場狀況，工具鋼原料鉬、釩等價格已跌至歷史低點，市場短期底部有浮現的跡象，但因中美貿易戰尚未解除，下游產業仍在低檔，未來仍持續把重心放在航太、油氣與能源三大區塊，持續優化產品組合。

榮剛表示，航太訂單能見度已看到2020年下半年，航太用鋼製程中的真空重熔精煉爐（VAR）去年底交貨兩台後，目前將照原進度將於2、3月完成安裝進行投產，屆時可望進一步提升航太產品線的營收。油氣與能源部分，中東近期局勢緊張油價看漲，對鑽油需求利多，而對榮剛真空感應熔煉爐（VIM）將有正面挹注，目前VIM產能利用率穩定增加，今年目標上看五成。

榮剛表示，第一季雖因1、2月營業天數較少屬傳統淡季，三月起可望隨著三大高附加應用產品的需求穩定，配合市場需求回穩逐漸回復成長。

榮剛航太營收

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