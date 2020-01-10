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和泰車12月、全年營收雙雙寫下歷史新高記錄

2020-01-10 16:19經濟日報 記者黃淑惠／台北即時報導

和泰車（2207）今天公布2019年12月營收及全年營收，雙雙寫下歷史新高記錄。其中，12月營收達184.61億元，寫下歷史單月同期新高，年增率達16.02%。隨著和泰車再度蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，進一步推升和泰車全年的營收達到2103.86億元，年增率也達到14%。

12月營收衝高，主要受惠於旗下代理的TOYOTA、LEXUS兩大品牌銷售同步報喜，12月兩大品牌銷售台數達1.41萬台，創下單月次高記錄。在雙神車ALITIS、RAV4去年推出新車款加持下，和泰車市占率再衝高達32.3%，蟬聯台灣車市龍頭寶座18年；銷售神車ALTIS連續19年蟬聯單一車款銷售冠軍；另外，LEXUS登錄超越2.2萬台，也成功創下歷史新高；兩大品牌銷售同步成長，推升和泰車全年的營收刷新歷史記錄。

國內車市12月銷售再傳捷報，12月總市場銷售台數達4.59萬台，創有史以來單月同期歷史新高；其中，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS銷售都繳出佳績， TOYOTA旗下的Altis、RAV4銷售表現相當亮眼，Altis在12月銷售寫下3547台，為12月新車款銷售排名第一，RAV4銷售台數為3014台排名第二，是所有車款當中銷售量衝上3千台。

不只雙神車的銷售攀升，在國內乘用車銷售前十名當中，TOYOTA的車款就占五名包括Yaris、SIENTA及VIOS都是熱銷車款；另外，和泰車代理的豪華車品牌LEXUS則以NX、RX、UX、ES人氣居高不下，均較前一年度成長，創下2.22萬台，創下LEXUS銷售歷史新高。

和泰車受惠於新車效應加持，前三季稅後淨利88.51億元、年增15.52%，EPS達16.20元，已改寫同期新高紀錄，隨著12月營收創下同期新高後，全年營收再衝高，法人看好和泰車第四季的獲利表現，使得去年全年獲利成長出現想像空間，推估EPS將輕鬆突破20元。

和泰車營收

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