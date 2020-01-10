台積電去年營收1兆699.85億元年增3.7% 歷史新高

相關新聞
台塑四寶去年獲利縮水四成 台塑睽違七年重奪獲利王2020-01-10 13:57
2020高殖利率股攻略 5方向 123口訣必勝法則2020-01-10 12:11
作夢行情+個股表現 投信：Q1指數樂觀、拉回找買點2020-01-10 09:51
台股30年風雲錄 回顧12682的驚奇與瘋狂2020-01-10 09:30
美股三大指數再創新高 台股開高後萬二關卡多空交戰2020-01-10 09:25
大立光目標價 外資喊6,000元2020-01-10 08:49
配息1.66元 國泰股利ETF漲停2020-01-10 01:18
三大族群 領漲元月行情2020-01-10 01:18
台股可望有謝票行情2020-01-09 23:52
就市論勢／蘋概電動自行車 亮點2020-01-09 23:37
五檔高價股 外資按讚2020-01-09 23:26
元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元2020-01-09 16:28
台積電領軍台股收漲153.53點 三大法人買超68.8億元2020-01-09 15:14
台股開高走高 大漲153.53點2020-01-09 14:39
12月營收登高股 法人卡位2020-01-09 14:29
美伊踩剎車激勵美股 台股再逼萬二關卡2020-01-09 14:28
去年營收新高／喬山、麗豐慶功2020-01-09 14:28
謝金河：元月效應變數多2020-01-09 12:18
台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡2020-01-09 09:19
就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局2020-01-09 00:04
興櫃強棒 佐臻周漲74%2019-12-15 22:19
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
中信、新光、合庫金 獲利創高2020-01-10 01:09
合庫金去年大賺176.1億元、EPS 1.33元 歷史新高2020-01-09 20:46
國泰股利ETF跌向淨值 再爆新大量2020-01-10 11:47
配息1.66元 國泰股利ETF漲停2020-01-10 01:18
12月營收登高股 法人卡位2020-01-09 14:29
台股可望有謝票行情2020-01-09 23:52
三壽險 上月虧損2020-01-10 01:11
五檔高價股 外資按讚2020-01-09 23:26
奇力新 營運旺到Q22020-01-09 23:40
程泰：工具機春燕來了2020-01-09 23:44
大立光好威 去年每股賺210元2020-01-09 23:51
三大族群 領漲元月行情2020-01-10 01:18
台達電業績 連七年締新猷2020-01-10 00:35
2把火 原相股價挑戰前高2020-01-09 14:29
大立光出招 要突破「業績天花板」2020-01-10 00:08
元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元2020-01-09 16:28
台積電領軍台股收漲153.53點 三大法人買超68.8億元2020-01-09 15:14
美系外資調高台積電目標價至380元 股價重上月線2020-01-09 15:06
12月營收／中美晶+5％ 環球晶+9％2020-01-09 23:46
台積犀利 美銀調升目標價至3802020-01-09 23:31
機器人夯 上銀、盟立進補2020-01-09 23:39
豐泰 去年寫二大驚奇2020-01-09 23:40
群創上月成長2％ 友達減2％2020-01-09 23:39
新光金12月單月虧損25億 全年獲利仍創新高2020-01-09 21:44
京元電、矽格 強勢登頂2020-01-09 23:39
去年營收新高／玉晶光衝上608元 創收盤天價2020-01-09 14:28
大選前夕百億買盤神救援 台股上漲54點收12,0242020-01-10 13:52
矽格5G題材助攻 去年Q4及全年營收創高2020-01-09 14:32
中壽自結上月虧損5億元 去年EPS 3.2元2020-01-09 19:29
台積電去年營收可望再寫新猷 外資先轉買2020-01-10 11:47
併購挹注 詩肯去年營收創歷史新高2020-01-09 16:43
Q4營收／群聯+6％ 市占擴大2020-01-09 23:46
台股開高走高 大漲153.53點2020-01-09 14:39
台船認列匯損、罰款 虧17億2020-01-09 23:40
12月營收／啟碁+3％ 智邦+20％2020-01-09 23:40
開發金暨證券 銀行子公司獲利大增六成 中壽創歷史新高2020-01-09 23:59
創業家兄弟去年營收破50億元 歷史新高2020-01-09 19:37
就市論勢／蘋概電動自行車 亮點2020-01-09 23:37
去年營收新高／喬山、麗豐慶功2020-01-09 14:28
華碩單季營收 增3.5％2020-01-09 23:40
留言