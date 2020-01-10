大選前夕百億買盤神救援 台股上漲54點收12,024

大選前一天，台股尾盤湧入百億買單，終場指數站穩萬二關卡。圖為國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在凱道造勢，支持者熱情相挺。 聯合報系資料照 分享 facebook

美中即將簽署協議，美股大漲，三大指數再創史高，激勵台股今（10）日開盤隨即站回「萬二」關卡，在大立光、鴻海的助陣下，指數一度走揚至12,038.21點，惟上檔月線反壓，指數盤中一度翻黑走跌，整體多空交戰在萬二關卡，而時至13時30分，指數為12,000.88，有「萬二發發」之諧音，尾盤並湧入百億買單，終場指數站穩萬二關卡，以12,024.65點、上漲54.02點，漲幅0.45%作收，成交量1,274.08億元，惟周線仍翻黑。

美股開高走高，受惠周三總統川普公開談話，暗示美伊衝突降溫，且中國商務部宣布，副總理劉鶴將於1月13~15日前往美國簽署第一階段協議，市場轉而關注美中關係發展，三大指數收盤均創下歷史新高。

觀察今日亞洲主要股市表現漲跌互見，日、韓、台、港股皆開高震盪走揚，陸股則開高震盪走低，盤中呈現小跌。

觀察今日台灣50成分股表現，股王大立光去年繳出每股純益210元的佳績，加上外資給予6,000元的目標價，激勵今日股價盤中大漲逾200元或漲幅逾4%，而鴻海也開高持穩，盤中走揚逾1.8%，國巨、南亞科、聯電、廣達等也有1%上下的漲幅。

金融族群的富邦金、開發金走揚逾1%，其餘也多數呈現小漲格局；傳產族群部分，則以台灣高鐵走揚逾1%表現最為強勁。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，總統大選結果出爐後不論現今的執政黨勝選或敗選，選後行情都偏向短線看待。選後台股將遇到期指結算、農曆年節前等賣壓影響，若指數反彈不過前波高12,197點，並回測前波低11,777點，投資人也不必擔憂型態因此轉弱，長假前難免會有賣壓，此外，美中貿易協定將於1月15日簽訂，若市場反應未利多出盡，則有望抵銷部分農曆年節前的賣壓。