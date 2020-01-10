聖暉去年Q4營收歷年同期新高 朋億半導體大有斬獲

同為高獲利股的聖暉（5536）、朋億去年12月營收出爐，雙雙交出第4季業績回溫的成績單。其中，聖暉單季營收創歷年同期新高，朋億則是受惠於半導體產業接單挹注營收占比逾八成。

聖暉去年12月合併營收10.96億元，主要是半導體產業客戶施作工程進度符合預期，月增22.9％，累計去年第四4季合併營收達32.38 億元，改寫歷史同期單季新高、年增17.87％。

展望 2020 年，聖暉看好集團具備的競爭優勢，能大舉搶進各產業包括大型、中小型的新建廠訂單需求。

今年除半導體、被動元件等電子業持續性有調高資本支出的擴廠計畫，台商回流台灣、以及中國工廠持續往東南亞國家進行產能移轉的擴建需求，都將是聖暉重要商機，將持續優化訂單結構以提升獲利。

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億，去年12月合併營收3.47億元，年增1.8％，累計去年第4季合併營收11億元，年增19.6％。

朋億表示，受惠半導體產業主要客戶於建廠、擴充產能需求暢旺，再加上大陸持續推動半導體產業自主化趨勢明確，去年下半年進入完工認列旺季，更推升半導體產業營收比重，較前一年同期的64.22％明顯攀升至上季80.2％水準。

展望今年，朋億看好全球半導體產業景氣樂觀前景，可望帶動營運成長並擴大兩岸接單契機。