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旭東去年營收創歷史新高 新年擴廠迎大單

2020-01-10 10:26經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

製程設備廠旭東機械（4537）公告去年12月營收2.12億元，月減21.5%，年減43.2%，主要是入帳遞延至本月。累計2019年營收31.29億元，年增9.39%，創歷史新高。

挹注業績成長的動能為整線TFT-LCD及OLED相關設備需求強勁；客戶涵蓋80%以上的大型面板廠。

旭東由自行車自動化設備起家，40年來已積累全方位的系統整合能量，由自行車產業出發，跨足面板、半導體產業。近年更進積極往朝航太、生技醫療產業專用設備發展。

旭東擅長視產業現況與客戶需求，為客戶設計、規劃出最具成本效益的整廠整線自動化服務，因而與各產業領先群廠廠均有密切合作。

展望2020年，旭東去年第3季推出的超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備，預期今年將有出一波新客戶需求。旭東專精的自行車領域，因全球供應鏈重組，台商紛紛轉移產線，預期自行車設備訂單將明顯成長。

著眼於半導體、航太產業未來發展，並因應美中貿易戰，配合投資台灣行動方案政策措施，旭東今年初於中科后里園區動土擴建高科技廠房，將發展高科技產業專用設備，鏈結台灣未來產業發展，進一步擴大競爭優勢。

旭東布局半導體設備產業，相較於自行車、面板設備產業，半導體具成長快速，利潤合理及技術門檻高等特點。除已研發出8吋/12吋晶圓盒、全自動包裝與拆封物流自動化設備，另有MEMS三合一模組化封裝設備。旭東已與台灣幾大半導體廠建立穩定的研發合作關係，將持續滿足客戶需求。

旭東表示，今年會推出整合型的包裝設備與智慧化倉儲搬運設備，同時開始布局3D封測設備，以提升半導體營收貢獻度。

旭東機械中科后里園區擴廠年初的動土典禮。 圖／旭東提供
旭東機械中科后里園區擴廠年初的動土典禮。 圖／旭東提供
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半導體自行車營收

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