日石英元件齊噴出 加高營運看旺

近日石英元件好消息不斷，其中日本大廠大真空股價9日再創新高，大漲3%，今（10）日開盤亦直接開高2%，氣勢銳不可當，另外，另一日本大廠NDK亦大漲超過5%，加高（8182）身為日本大真空子公司，受惠自然最大。

最近石英元件產業好消息不斷，除了去年第3季起漲的TSX產品之外，目前逐漸擴散到TCXO，從台灣大廠晶技亦得到正面的產業訊息，另外，台灣最早的石英元件商瑪居禮電波公司因應需求暢旺擴大徵才，顯見石英元件產業已經走出多年的股底，正向上噴發中。