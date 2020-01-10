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美股三大指數再創新高 台股開高後萬二關卡多空交戰

2020-01-10 09:25經濟日報 記者葉子菁／即時報導

美中即將簽署協議，美股大漲，三大指數再創史高，激勵台股今（10）日開盤隨即站回萬二關卡，指數以12,009.27點開出後，在大立光的領軍下，一度走揚至12,038.21點，惟上檔有月線反壓，多空交戰在「萬二」關卡。

昨日美股開高走高，受惠週三總統川普公開談話，暗示美伊衝突降溫，且中國商務部宣布，副總理劉鶴將於13~15日前往美國簽署第一階段協議，市場轉而關注美中關係發展；另外，資訊顯示於伊朗墜毀的737客機非引擎故障導致，激勵道瓊重要成分股波音股價走高，三大指數收盤均創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲211.81點或0.73%，收在28,956點；標普500指數上漲21.64點或0.66%，收在3,274.7點；那斯達克指數上漲74.18點或0.81%，收在9,203.42點；費半指數上漲11.13點或0.59%，收在1,878.72點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超69.34億元，其中外資買超54.22億元，投信買超14.7億元，自營商買超0.42億元。

資券變化方面，融資增0.51億元，融資餘額為1,437.44億元，融劵增5.45萬張，融券餘額為71.73萬張。外資台指期部位，多單加碼1,865口，淨多單部位37,426口。借券賣出金額為29.5億元。

統一投顧指出，美伊衝突利空淡化，帶動台股昨日強勢走揚，並收復1月7日黑K線，重回上升趨勢。

考量全球資金持續寬鬆、重量型個股如大立光、台積電法說會利多登場，加上第一季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多。

在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、IC設計及漲價概念股等族群。

中國大陸副總理劉鶴將率團前往美國，簽署美中第一階段貿易協議，激勵美股開高走高。 ...
中國大陸副總理劉鶴將率團前往美國，簽署美中第一階段貿易協議，激勵美股開高走高。 美聯社
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