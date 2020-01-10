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大立光目標價 外資喊6,000元

2020-01-10 08:49經濟日報 記者趙于萱／即時報導

股王大立光（3008）公布去年每股純益（EPS）210元，外資摩根士丹利、大和資本、花旗環球證券率先發布分析，三家券商全數按讚大立光財報和展望，其中大和資本看好股王前景，更將目標價拉上6,000元，是外資圈睽違多時再見把大立光喊上「六」字頭。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
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摩根士丹利重申對大立光「加碼」評等，目標價5,500元；花旗維持「買進」評等，目標價5,550元。

大和資本指出，大立光第4季財報獲利亮眼，除營收數字已優於預期，毛利率高達71%，更擊敗市場預估的69.5~70.2%區間。也因為毛利率跳增，上一季 EPS 達60.3元，表現比大和財測還高出9~10%。

大和表示，大立光財報繳佳績，一掃市場對華為砍單的疑慮，且公司今年第1季雖持續受華為影響，但展望相當正向；該券商估計，本季大立光營收可達132億元，季減幅僅28%，較去年同期則有35%的增幅；看好蘋果iPhone 11、三星手機及上半年的iPhone SE2注入新動能。

更長線來看，大和認為，執行長林恩平樂觀多鏡頭、7P／8P滲透率、高畫素和潛望鏡鏡頭等發展，也為市場信心打強心針。為此，大立光並提到將致力拉高良率與積極擴產，提高訂單能見度，外資看好今年總獲利有近三成的升幅。

大和資本將大立光今、明年預估EPS調高2-3%，分別達270元、314元；給予22倍未來本益比，目標價從5,520元升上6,000元。

大立光

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