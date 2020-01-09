元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

元大金控自結2019全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率10.12%，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創新高。圖為元大金控大樓。本報資料照片 分享 facebook

元大金控自結2019全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率10.12%，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創新高。元大金控為綜合型的金控，旗下五家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長。

其中元大證券獲利創新高紀錄，2019年台股大盤雖受美中貿易戰及英國脫歐影響而起伏動盪，但對元大證券卻是豐收的一年，獲利91.02億元創新高紀錄，全年每股稅後純益（EPS）1.57元。

元大證券受惠股市創新高，12月單月獲利9.16億元，較上月增加2.12億元，2019年各項業務表現亮眼，其中以投資銀行業務及自營業務更為突出。

元大銀行自結2019全年稅後純益100.31億元，全年每股稅後純益（EPS）1.36元，創歷年新高，惟12月單月獲利2.34億元較11月衰退，主係因為維持穩健授信資產品質，當月提列授信違約所可能產生之呆帳損失，截至2019年底已足額提列。

元大人壽全年獲利9.10億元，較前一年成長228.52%，元大人壽自2014年加入元大金控，元大人壽在匯兌避險與投資策略著眼長線規畫的策略執行下，2018年即轉虧為盈，投資方面著重提升長期穩定的經常性收益。此外，元大人壽保障型及高齡化保險商品初年度保費收入占整體比例已達 60%，展現元大人壽持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，讓保險回歸保障本質，以穩健財務確保清償能力。