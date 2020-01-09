親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓國瑜凱道造勢還沒開始 主辦單位：人數已破10萬人

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

元大金控自結2019全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率10.12%，全年...
元大金控自結2019全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率10.12%，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創新高。圖為元大金控大樓。本報資料照片
分享

元大金控自結2019全年稅後純益新台幣205.69億元，年增率10.12%，全年每股稅後純益（EPS）1.76元，獲利再創新高。元大金控為綜合型的金控，旗下五家子公司證券、銀行、人壽、期貨與投信的獲利均較2018年成長。

其中元大證券獲利創新高紀錄，2019年台股大盤雖受美中貿易戰及英國脫歐影響而起伏動盪，但對元大證券卻是豐收的一年，獲利91.02億元創新高紀錄，全年每股稅後純益（EPS）1.57元。

元大證券受惠股市創新高，12月單月獲利9.16億元，較上月增加2.12億元，2019年各項業務表現亮眼，其中以投資銀行業務及自營業務更為突出。

元大銀行自結2019全年稅後純益100.31億元，全年每股稅後純益（EPS）1.36元，創歷年新高，惟12月單月獲利2.34億元較11月衰退，主係因為維持穩健授信資產品質，當月提列授信違約所可能產生之呆帳損失，截至2019年底已足額提列。

元大人壽全年獲利9.10億元，較前一年成長228.52%，元大人壽自2014年加入元大金控，元大人壽在匯兌避險與投資策略著眼長線規畫的策略執行下，2018年即轉虧為盈，投資方面著重提升長期穩定的經常性收益。此外，元大人壽保障型及高齡化保險商品初年度保費收入占整體比例已達 60%，展現元大人壽持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，讓保險回歸保障本質，以穩健財務確保清償能力。

元大金控英國脫歐EPS

延伸閱讀

台股開高走高 大漲153.53點

元大證券 獨家承銷中石化海外存託憑證

元大EM主權債ETF 今掛牌

石油ETF 選逾90天

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台積電領軍台股收漲153.53點 三大法人買超68.8億元

2020-01-09 15:14

台股開高走高 大漲153.53點

2020-01-09 14:39

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:18

12月營收登高股 法人卡位

2020-01-09 14:29

美伊踩剎車激勵美股 台股再逼萬二關卡

2020-01-09 14:28

去年營收新高／喬山、麗豐慶功

2020-01-09 14:28

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

2020-01-09 09:19

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

滙豐仍看多台股 喊到12,830

2020-01-08 23:47

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

國巨股價大幅震盪 股價從低檔翻揚

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

7%吸引人！這檔ETF飆漲7%

2020-01-09 09:52

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

元大金 去年純益衝破200億

2020-01-08 23:30

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

義隆報捷 將迎最旺Q1

2020-01-08 23:52

金融業2019獲利創新高 彰銀憔悴年衰8％

2020-01-09 00:19

台積電2020年獲利估增3成 外資目標價380元

2020-01-09 13:41

喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器材公司

2020-01-08 19:53

元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

2020-01-08 20:10

IC設計業新星 天擎登錄興櫃

2020-01-08 23:58

大立光去年每股純益210.69元 歷史新高

2020-01-09 14:16

欣興去年營收破825億元 創歷史新高

2020-01-08 19:42

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

2020-01-08 20:10

祥碩 今年拚賺二股本

2020-01-08 23:52

達爾膚 去年營收站上10 億

2020-01-08 23:58

iPhone臉部辨識現雜音 穩懋股價走勢受壓抑

2020-01-09 09:21

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

2020-01-09 09:19

微星 拚重返成長軌道

2020-01-08 23:52

國際私募基金收購昂寶 每股230元

2020-01-08 18:38

12月營收／瑞儀-17％ 估3月回溫

2020-01-09 00:03

群益金鼎證 去年EPS 1.11元

2020-01-09 02:43

京城銀、聯邦銀 去年獲利增18％

2020-01-08 23:25

儒鴻訂單 滿到6月

2020-01-08 23:52

飛捷啟動接班 設雙總座

2020-01-08 23:52

聯合再生 處分美國轉投資

2020-01-08 23:52

年賺200億 元大金暨證券銀行壽險子公司 同登獲利新高

2020-01-08 23:02

外資新高價 美銀喊台積電挑戰380元

2020-01-09 10:26

美伊衝突暫緩、台積電點火領軍 台股大漲153點收11,970

2020-01-09 13:48

台積電領軍台股收漲153.53點 三大法人買超68.8億元

2020-01-09 15:14

國巨擬匯回百億資金 股價重返400元

2020-01-09 11:06

12月營收／安碁資訊+56％ 攀峰

2020-01-09 00:03

亞德客 去年營收登頂

2020-01-08 23:52

經濟解析／大立光法說會打頭陣 法人關心這些事

2020-01-09 11:10

嘉澤 去年營收創新高

2020-01-08 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top