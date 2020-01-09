親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

搶奪「黑盒子」的秘密？烏克蘭波音737「伊朗空難之謎」

美伊衝突可望緩解 台股多頭氣勢回升、指數猛攻萬二

2020-01-09 14:13經濟日報 記者曾宛琳 楊超丞／台北即時報導

台股（9）日受到美國和伊朗兩國衝突，有機會緩解的利多消息刺激下，多頭氣勢反攻，帶量挑戰萬二大關，台股終場收1萬1,970點，三大天王台積電、大立光、鴻海股價表現皆紅通通，尤其權王台積電帶量上攻，終場漲幅超過2.4%，專家認為，台股中長線看來仍是偏多格局。

台積電台股鴻海

延伸閱讀

美伊衝突暫緩、台積電點火領軍 台股大漲153...

台積電2020年獲利估增3成 外資目標價38...

投票日前操作 蔡鎮村：買價外買權或價差交易

外資新高價 美銀喊台積電挑戰380元

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

2020-01-09 09:19

謝金河：元月效應變數多

2020-01-09 12:18

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

台股開高走高 大漲153.53點

2020-01-09 14:39

12月營收登高股 法人卡位

2020-01-09 14:29

美伊踩剎車激勵美股 台股再逼萬二關卡

2020-01-09 14:28

去年營收新高／喬山、麗豐慶功

2020-01-09 14:28

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

滙豐仍看多台股 喊到12,830

2020-01-08 23:47

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

國巨股價大幅震盪 股價從低檔翻揚

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

7%吸引人！這檔ETF飆漲7%

2020-01-09 09:52

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

元大金 去年純益衝破200億

2020-01-08 23:30

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

2020-01-08 16:07

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

義隆報捷 將迎最旺Q1

2020-01-08 23:52

金融業2019獲利創新高 彰銀憔悴年衰8％

2020-01-09 00:19

喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器材公司

2020-01-08 19:53

元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

2020-01-08 20:10

台積電2020年獲利估增3成 外資目標價380元

2020-01-09 13:41

IC設計業新星 天擎登錄興櫃

2020-01-08 23:58

欣興去年營收破825億元 創歷史新高

2020-01-08 19:42

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

2020-01-08 20:10

祥碩 今年拚賺二股本

2020-01-08 23:52

大立光去年每股純益210.69元 歷史新高

2020-01-09 14:16

達爾膚 去年營收站上10 億

2020-01-08 23:58

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

iPhone臉部辨識現雜音 穩懋股價走勢受壓抑

2020-01-09 09:21

國際私募基金收購昂寶 每股230元

2020-01-08 18:38

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

2020-01-09 09:19

微星 拚重返成長軌道

2020-01-08 23:52

群益金鼎證 去年EPS 1.11元

2020-01-09 02:43

12月營收／瑞儀-17％ 估3月回溫

2020-01-09 00:03

京城銀、聯邦銀 去年獲利增18％

2020-01-08 23:25

飛捷啟動接班 設雙總座

2020-01-08 23:52

聯合再生 處分美國轉投資

2020-01-08 23:52

儒鴻訂單 滿到6月

2020-01-08 23:52

年賺200億 元大金暨證券銀行壽險子公司 同登獲利新高

2020-01-08 23:02

聯嘉光電2019全年營收43.02億元 創歷史新高

2020-01-08 16:05

外資新高價 美銀喊台積電挑戰380元

2020-01-09 10:26

12月營收／安碁資訊+56％ 攀峰

2020-01-09 00:03

國巨擬匯回百億資金 股價重返400元

2020-01-09 11:06

亞德客 去年營收登頂

2020-01-08 23:52

嘉澤 去年營收創新高

2020-01-08 23:52

美伊衝突暫緩、台積電點火領軍 台股大漲153點收11,970

2020-01-09 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top