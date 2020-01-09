去年營收創歷史新高 喬山、麗豐-KY股價慶功

生技股喬山（1736）、麗豐-KY公告去年營收皆創歷史新高，在業績利多助陣下，兩檔個股今（9）日股價皆有所表現。

喬山今日股價挾量上攻，盤中來到86.3元，漲幅逾7%，一口氣站上5日、月線、季線;麗豐-KY今亦吸引買盤進駐，推升盤中股價來到236.5元，漲幅逾3%，站上5日、月線，並向季線靠攏。

喬山公告去年12月合併營收35億元，月增42%、年增6.2%，創下歷史新高；第4季合併營收82.6億元，年成長11.6%，亦創下單季新高紀錄；累計全年營收達到254億元，年成長16.5%，並締造新猷。

喬山去年第4季營運火熱，主要反應歐美商用市場出貨暢旺，加上近年電商銷售成績亮眼，推升營收表現，法人估，喬山第4季獲利將創高，單季每股盈餘將逾2元，全年每股稅後盈餘超過4元。

法人看好，喬山今年併購效益加上持續擴大商用市場，營收規模有望超越Life Fitness成為全球第一大健身器材廠商，並預估喬山2020年營收將突破300億元大關。

麗豐-KY公告去年12月合併營收4.95億元，月增2.87％、年增6.15％，第4季合併營收14.18億元，季增11.86％、年增5.84％。

累計全年營收首度突破50億元，來到51.39億元，年增12.24％。

麗豐-KY表示，去年營收成長主要受惠「克麗緹娜」、「雅樸麗德醫美診所」、「新美力電商平台」、「RnD美甲美睫」四大通路的營運成長表現。

麗豐-KY表示，目前已完成在上海、南京共有3家醫美及2家全科診所的設立，除了醫美項目、還提供消費者高端的再生、抗衰老醫學技術服務，以提高經營門檻並創造差異化。