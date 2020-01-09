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經濟解析／大立光法說會打頭陣 法人關心這些事

2020-01-09 11:10經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

股王大立光（3008）將在今（9）日盤後召開法說會，是今年首檔重量級指標公司的法說會，市場高度關注，除了去年的獲利之外，法人最關心的還是對今年的展望、智慧手機多鏡頭趨勢、7P及8P（八片塑膠鏡片）鏡頭的滲透率及進展、產能擴充進度，另外，值得觀察的則是新台幣貶值的影響。

大立光今日下午將召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持，大立光去年12月營收50.99 億元，月減 23.39%，年增 58.04%，中斷連續四個月單月創新高的表現；去年第4季營收183.57 億元，季減 0.68%，年增 47.51%；累計去年全年營收607.45 億元，年增 21.61%，創下新高。

大立光去年累計前三季稅後純益為 201.7 億元，年增 12.73%，每股純益（EPS）150.37元，法人推估，大立光去年第4季每股純益可望超過60元，全年每股純益將首度突破200元大關，可望創下新高。

法人表示，在新台幣升值下，除影響大立光的營收之外，恐將干擾毛利率的表現，大立光去年第3季毛利率69.13%，法人認為，由於規模經濟及生產良率提升，產品組合佳，雖有匯兌的不利影響，預估去年第4季毛利率仍可維持69%以上。

大立光去年財報將公布，法人已大致推算出一個大概，法說會聚焦的重點還是在今年的展望，大立光已預告，今年1月在產業淡季，加上 農曆年長假工件天數減少，1月營收將較12月下滑，但2月工作天數下正常將可回溫，根據以往經驗，每年第1季是大立光全年中最淡的季節。

從過去訊息觀察，每年第1季都是大立光全年最淡的1季，加上今年農曆春節較早，假期集中在1月，大立光預期2020年1月將因產業淡季加上農曆年工作天數較少，動能將較2019年12月下滑，不過，每個客人的動能強弱不盡相同，預料2月隨工作天數恢復正常將回溫。

另外，外資及法人看好大立光將是多鏡頭趨勢下的最大受惠廠商，包括今年的多鏡頭趨勢，及7P（七片塑膠鏡片）的滲透率和8P（八片塑膠鏡片）的進展都將是法人關注的重點。

大立光 2018 年在台中精密機械園區設立的二廠，目前可利用空間已在去年底填滿，另外新買進的4處土地及廠房中，其中有一處現有廠房已在擴充產能中，但其他的3處建廠土地，預估最快產能開出也要在2023年後，在目前產能已滿下，今年產能的規劃，及新產能進展，也是法人關心的議題。

大立光營收

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