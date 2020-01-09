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外資新高價 美銀喊台積電挑戰380元

2020-01-09 10:26經濟日報 記者趙于萱／即時報導

繼麥格理證券對台積電（2330）給出375元高價，美銀證券最新報告，再將台積電目標價推上顛峰！根據美銀估算，受惠5G及高效能運算（HPC）需求爆發，台積電今、明年營收有望跳升21%、9%，獲利也有大幅度成長，目標價由350元拉升到380元，排行外資圈最高。

美銀證券科技產業分析師程翔表示，受到5G和HPC需求強勁推升，台積電今明年表現有望優於預期。據美銀推算，除台積今、明年營收可望成長21%、9%，毛利率也有大幅擴張空間，每股純益（EPS）挑戰17、18元。

程翔進一步說，5G發展雖受美中貿易戰影響，但華為和多數陸系手機品牌卻加大5G手機出貨，預估僅在5G手持裝置，便會刺激半導體容量提升40~100%，而台積電主力客戶除華為以外，還有蘋果、聯發科和高通。

HPC方面，拜超微（AMD）市占快速提升，台積電今年業務也有龐大想像。日前本土凱基投顧發布預測，更估計台積電來自超微的營收強勁翻倍。

此外，美銀也看好台積電7奈米發威後，上半年導入的5奈米順利量產，推動台積電持續在先進製程保有領先市占；預估台積電明年5、6、7奈米貢獻營收可達42%。

台積電今（9）日早盤帶領大盤上漲，最大漲幅近2%，盤中高價抵336元，拉出兩根「紅」。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台積電5G營收

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