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杏一上月營收創歷史新高 去年營收年增14.34％締新猷

2020-01-09 10:09經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

杏一（4175）公告去年12月合併營收5.61億元，年增18.69%、月增33.61%，創下歷史新高，2019年合併營收達53.11億元，年增14.34％，亦創下歷史新高紀錄。

杏一表示，月營收首度突破5億元關卡，主要受惠周年慶買氣帶動去年12月營收攀新高，同時周年慶達到單日營收破億元，亦是歷史紀錄。

杏一表示，受惠於去年12月週年慶年度回饋活動，在全台共計250家門市及線上商城同步開跑，推出商品滿額贈、滿額送折價券及杏福集點GO（集點送康寧鍋具）等多重活動，加上今年過年較早，新春送禮節慶氛圍帶動，以及點數期滿兌換潮等因素，吸引眾多新舊客戶回流消費，帶動營收成長力道。

杏一2019年每季營收成長率以雙位數跳躍成長，顯示隨著台灣老化人口比率逐年上升，愈來愈多民眾亦開始注重醫療保健，高齡社會帶動醫療器材與藥品、保健食品的需求逐年上升。

杏一表示，目前通路家數為全台第一，在經濟規模發揮大者恆大的效益下，獲利亦受帶動。去年前三季稅後純益1.02億元，年增43.27%，每股稅後純益（EPS）為3.4元，全年EPS創新高可期。

展望2020年，杏一表示，規劃門市家數新增10%，若有好的標的也不排除併購或策略聯盟。此外，配合今年第二季正式啟用的智慧物流中心，有助物流配達到門市的商機，可期業績將維持雙位數成長，公司對未來中長期的擴展計劃做足了準備，樂觀看待今年業績。

營收周年慶

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