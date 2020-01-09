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大盤震盪回檔 券商：可擇機介入ETN

2020-01-09 10:07經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

美伊衝突引發市場擔憂，美股重挫連帶台股接連修正，統一證券表示，回檔也是好標的進場的好時機，特別是目前市場上有許多連結台股的ETN，進場門檻低，成分股多元，逢低進場正當時。

依據統一證券觀察，突發性地緣政治事件一般不會對市場造成太嚴重衝擊，因此，大盤回檔也是入場好時機，如台積電（2330）8日低點到325元，今（9）日已回升到336元，以台積電為首要成分股的漲升股利150報酬指數ETN也蒙受其惠。

統一證券表示，每檔ETN連結的標的指數性質跟成分不一樣，就像股票有其股性，不同時機會有不同的表現方式；以統一目前發行的兩檔台股ETN漲升股利150報酬指數ETN（020003）以及微波高息精選20報酬指數ETN（020011）為例：

自2019年12月18日以來，加權指數下跌1.82%，而微波高息精選20報酬指數僅下跌0.76%；2019年12月/31日誌2020年1月3日大盤反彈113點或0.94%，微波高息精選20報酬指數上漲0.66%，漲升股利150報酬指數上漲0.82%。相較於大盤，兩檔指數具備抗跌跟漲的特性。

券商說，ETN進入門檻低，5,000元即可參與，且台股ETN緊貼指數無追蹤誤差，股息利滾利無須扣繳股利所得稅，對於存股族來說，是一項很好的工具。

有興趣的投資人入場前多了解標的指數特性以及使用時機，達到小錢存好股的目的。

ETN台股股利

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