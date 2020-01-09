親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

南韓王牌主播傳說：打垮朴槿惠的新聞室為何閃電引退？

7%吸引人！這檔ETF飆漲7%

2020-01-09 09:52經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股今（9）日大漲，早盤最大漲點達百點，多數台股ETF跟著漲1~2%，不過同樣連動台股的「國泰股利精選30」（00701），由於高股息加上媒體推廣，開盤一度飆漲7%，表現比大盤還猛，躍居超人氣焦點！

受到股價大漲影響，國泰股利精選30早盤溢價也快速擴大；根據國泰投信公告，到9時30分左右，該ETF漲幅雖見收斂，溢價幅度仍達7%，法人呼籲留意進場買貴風險。

國泰股利精選30日前公告元月除息，受到主要成分股殖利率衝高，該ETF配息表現大幅提升，每股可派1.66元現金，股息殖利率達7%，加上投信公司特別擴大宣傳，激勵ETF暴漲。

國泰股利精選30一開盤就湧現多張買單，漲幅急速拉到7%，隨後雖收斂到4%，但不久又有買盤搶進，使漲幅再度衝上7%，交易量直逼萬張，人氣大舉爆棚。

法人表示，今日台股ETF合理漲幅應為1~2%，國泰股利精選30暴漲，明顯偏離合理價格，投資人搶進應特別留意拉回風險；若真想搶息，可待價格恢復合理後進場。

國泰股利精選30訂1月30日（新春開紅盤日）除息，最晚買進時間為20日（農曆封關日），時點上還有七個交易日，投資人不見得要搶今日買進。

國泰股利精選30今日開盤飆漲。 圖／擷自券商軟體
國泰股利精選30今日開盤飆漲。 圖／擷自券商軟體
分享

國泰股利ETF

延伸閱讀

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

國際變數影響 台股短線盤勢偏弱

台股ADR漲跌互見 台積電漲0.74%

台指權證 去年發行稱冠

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

滙豐仍看多台股 喊到12,830

2020-01-08 23:47

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

2020-01-08 16:07

國巨規劃陸續匯回100億元 擴大在台灣投資

2020-01-08 15:23

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16

元大金 去年純益衝破200億

2020-01-08 23:30

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top