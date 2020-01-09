7%吸引人！這檔ETF飆漲7%

台股今（9）日大漲，早盤最大漲點達百點，多數台股ETF跟著漲1~2%，不過同樣連動台股的「國泰股利精選30」（00701），由於高股息加上媒體推廣，開盤一度飆漲7%，表現比大盤還猛，躍居超人氣焦點！

受到股價大漲影響，國泰股利精選30早盤溢價也快速擴大；根據國泰投信公告，到9時30分左右，該ETF漲幅雖見收斂，溢價幅度仍達7%，法人呼籲留意進場買貴風險。

國泰股利精選30日前公告元月除息，受到主要成分股殖利率衝高，該ETF配息表現大幅提升，每股可派1.66元現金，股息殖利率達7%，加上投信公司特別擴大宣傳，激勵ETF暴漲。

國泰股利精選30一開盤就湧現多張買單，漲幅急速拉到7%，隨後雖收斂到4%，但不久又有買盤搶進，使漲幅再度衝上7%，交易量直逼萬張，人氣大舉爆棚。

法人表示，今日台股ETF合理漲幅應為1~2%，國泰股利精選30暴漲，明顯偏離合理價格，投資人搶進應特別留意拉回風險；若真想搶息，可待價格恢復合理後進場。