親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2千萬人 國防部要續蓋…

哈利、梅根拋震撼彈 將淡出退至英國王室幕後

iPhone臉部辨識現雜音 穩懋股價走勢受壓抑

2020-01-09 09:21經濟日報 記者呂安涔／即時報導

PA族群陸續開出亮麗第4季營收，其中穩懋（3105）營收達69億元，再創歷史新高，季增高達7.8%，然而，穩懋近日股價走勢確不如預期，不但跌破月線支撐，並跌破10月以來低點，月KD呈現高擋死亡交叉的不利現象。

最近不少研究報告預測，今年9月蘋果（Apple）發表的新款iPhone很可能會改採屏下指紋辨識，不再使用3D臉部辨識，以去除難看的瀏海頭，若此消息成真，PA族群可能面臨本益比的大幅修正，穩懋將首當其衝。

雖然蘋果新手機尚未決定最後的版本，但法人逢高調節，加上雜音不斷，股價面臨修正風險正在加劇。

穩懋蘋果營收

延伸閱讀

群益期貨：鼠錢不打烊 送獎金抽iPhone

蘋果A14晶片 法人：台積可望通吃

上月業績快報／穩懋持穩 全訊+45%

穩懋去年營收突破200億 5G帶動今年更旺

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

滙豐仍看多台股 喊到12,830

2020-01-08 23:47

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

2020-01-08 16:07

國巨規劃陸續匯回100億元 擴大在台灣投資

2020-01-08 15:23

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16

元大金 去年純益衝破200億

2020-01-08 23:30

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器材公司

2020-01-08 19:53

元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

2020-01-08 20:10

義隆報捷 將迎最旺Q1

2020-01-08 23:52

欣同提聲請定暫時狀態假處分 大同：不合理 委律師答辯

2020-01-08 09:34

群創攜手奇景子公司Emza 推出智能視覺方案

2020-01-08 15:25

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

鎧俠傳火警 美光先飆漲、威剛、群聯、南亞科齊漲

2020-01-08 11:18

金融業2019獲利創新高 彰銀憔悴年衰8％

2020-01-09 00:19

國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

2020-01-08 20:10

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

欣興去年營收破825億元 創歷史新高

2020-01-08 19:42

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

國際私募基金收購昂寶 每股230元

2020-01-08 18:38

祥碩 今年拚賺二股本

2020-01-08 23:52

奇力新12月營收年增12.1% 法人按讚

2020-01-08 09:33

國巨擬發GDR市場續關注 股價跌破400元

2020-01-08 10:49

達爾膚 去年營收站上10 億

2020-01-08 23:58

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

聯嘉光電2019全年營收43.02億元 創歷史新高

2020-01-08 16:05

IC設計業新星 天擎登錄興櫃

2020-01-08 23:58

鎧俠晶圓廠傳火警 記憶體族群股價齊揚

2020-01-08 10:53

群益金鼎證 去年EPS 1.11元

2020-01-09 02:43

年賺200億 元大金暨證券銀行壽險子公司 同登獲利新高

2020-01-08 23:02

12月營收／瑞儀-17％ 估3月回溫

2020-01-09 00:03

聯合再生 處分美國轉投資

2020-01-08 23:52

長榮鋼鐵內外皆美 下周登興櫃

2020-01-08 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top