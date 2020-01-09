iPhone臉部辨識現雜音 穩懋股價走勢受壓抑

PA族群陸續開出亮麗第4季營收，其中穩懋（3105）營收達69億元，再創歷史新高，季增高達7.8%，然而，穩懋近日股價走勢確不如預期，不但跌破月線支撐，並跌破10月以來低點，月KD呈現高擋死亡交叉的不利現象。

最近不少研究報告預測，今年9月蘋果（Apple）發表的新款iPhone很可能會改採屏下指紋辨識，不再使用3D臉部辨識，以去除難看的瀏海頭，若此消息成真，PA族群可能面臨本益比的大幅修正，穩懋將首當其衝。

雖然蘋果新手機尚未決定最後的版本，但法人逢高調節，加上雜音不斷，股價面臨修正風險正在加劇。