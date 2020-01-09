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戰爭陰影？北市防空避難室可裝2千萬人 國防部要續蓋…

哈利、梅根拋震撼彈 將淡出退至英國王室幕後

台股早盤漲逾百點 重回11,900點關卡

2020-01-09 09:19經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（9）日開盤反彈上漲72.36點，指數報11,889.46點，盤中在蘋概三王、被動元件雙雄領漲下，指數持續走揚，早盤上漲超過百點，重新站上11,900點整數關卡。

由於美國總統川普表示，伊朗轟炸美軍基地並未造成人員傷亡，不會進一步武力回擊，且伊朗外交部長也表示，無意與美國升高衝突或開戰。

相關談話舒緩市場緊張情緒，石油價格應聲暴跌近5%，避險資產快速反轉走低，整體股市全面走揚，那斯達克收盤創歷史新高，道瓊、標普500指數亦反彈至歷史次高。

終場道瓊工業指數上漲161.41點，或0.56%，收在28,745點；標普500指數上漲15.87點，或0.49%，收在3,253.05點；那斯達克指數上漲60.66點，或0.66%，收在9,129.24點；費半指數上漲0.31點，或0.01%，收在1,867.59點。

統一投顧指出，美伊雙方衝突朝不擴大方向發展，利空淡化。且美中即將於15日簽署第一階段協議，加上大立光、台積電法說會利多登場；台股技術面維持中長多頭格局不變，第1季作夢行情即將展開，指數拉回皆是買點，建議積極布局持續作多。

在類股選擇上，看好5G概念股、半導體、網通、遊戲及漲價概念股等族群。

台股伊朗

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