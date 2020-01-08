親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股今（8）日收跌，但法人對高價股前景不淡，其中，凱基投顧繼對精測（6510）等高價股喊出領先目標價，今日該券商再對權王台積電喊出「天」價，將目標價拉升到375元；另本土大投顧目光投向矽力-KY，目標價從760元升上1,200元；兩檔個股短線都不弱，潛力受到關注。

凱基投顧此次將台積電喊上375元，追平了外資圈最高的麥格理給予台積電375元目標價；矽力-KY則以美銀、滙豐等喊出千元以上為指標，不過最高目標價僅1,100元，本土大型投顧一口氣喊出1,200元，野心盡顯。

凱基投顧表示，受惠5G拉貨和高效能運算（HPC）需求強勁，預估台積電16日開法說會，第1季營收展望將年增35.7%（季減7.6%），表現優於預期。

且受益於台積電先進製程領先，產能大幅開出，即使半導體業受到國際政經情勢干擾，台積電仍有機會釋出今年產業收入跳增18.5%的良好展望。

凱基投顧表示，台積電當前產能已經滿載，隨去年宣示拉升資本支出，第1季毛利率也有機會探50%的水準。另外在HPC部分，估計去年來市占大增的超微（AMD），今年對台積電營收貢獻將倍增，力道最強，其次英特爾產能吃緊下，外包給台積電的機率提高，可望為另一股動能。

凱基也預期，台積電上半年量產5奈米後，到今年底，其營收貢獻比可拉升到20%；對台積電今、明年的預估每股純益（EPS）升到17元、18.1元。

本土大型投顧則就矽力提出三利多，包括一、中國去美化加速，矽力去年來雖大幅受惠，但整體市占僅增至1%；二、電源管理IC、CIS、RF組件等刺激8吋晶圓產能吃緊，半導體景氣持續復甦，三、矽力手機用快充、5G基地台和車用資訊娛樂系統等新品剛步入正軌，產量進一步提高的動能可期。

投顧法人指出，矽力去年雖翻漲一倍，但以今、明年EPS有實力挑戰28元、40元，複合成長率40%，目前評價並不貴；給予37倍本益比，目標價達1,200元。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
分享

台積電凱基投顧矽力

延伸閱讀

蘋果A14晶片 法人：台積可望通吃

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收1...

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

台股亮起三個警示燈…

2020-01-08 00:49

台積認購 人氣最旺

2020-01-07 23:35

就市論勢／科技股 展望樂觀

2020-01-07 23:24

營收三增股 盤面亮點

2020-01-07 23:24

聯詠、美利達、大田 內外資挺

2020-01-07 23:24

台灣50 上半年配息2.9元

2020-01-07 23:24

汽車零件、車電 題材熱炒

2020-01-07 23:24

美盛：美股漲幅今年回歸正常水準

2020-01-07 19:19

看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃

2020-01-07 17:07

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股亮起三個警示燈…

2020-01-08 00:49

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

汽車零件、車電 題材熱炒

2020-01-07 23:24

營收三增股 盤面亮點

2020-01-07 23:24

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

2020-01-08 16:07

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

台灣50 上半年配息2.9元

2020-01-07 23:24

華新科、禾伸堂 營運衰退

2020-01-07 23:26

國巨規劃陸續匯回100億元 擴大在台灣投資

2020-01-08 15:23

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

欣興、訊連 瞄準偏價外

2020-01-07 23:37

旺宏淡季效應 營收下滑18%

2020-01-07 23:27

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

正崴今年EPS 上看5元

2020-01-07 23:26

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

台積認購 人氣最旺

2020-01-07 23:35

欣同提聲請定暫時狀態假處分 大同：不合理 委律師答辯

2020-01-08 09:34

長榮鋼滿手單 出貨喊衝

2020-01-07 23:34

智擎營收年增8% 癌藥銷售報捷

2020-01-07 23:34

台達電、川湖 認購夯

2020-01-07 23:37

華碩高階NB 上半年問世

2020-01-07 23:32

百和 去年營收 創新高

2020-01-07 23:34

浩鑫轉型 今年盈面大

2020-01-07 23:31

中石化發GDR 籌資38億

2020-01-07 23:33

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

受惠遊戲熱銷 鈊象上月業績攻頂

2020-01-07 23:28

鎧俠傳火警 美光先飆漲、威剛、群聯、南亞科齊漲

2020-01-08 11:18

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

台船風機基樁產線 將啟用

2020-01-07 23:33

元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

2020-01-08 20:10

中磊上月業績攀高 本季不淡

2020-01-07 23:26

聯詠、美利達、大田 內外資挺

2020-01-07 23:24

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

2020-01-08 20:10

陸5G手機開賣 台系鏈添動能

2020-01-07 23:27

新纖攜日商 泰國擴廠

2020-01-07 23:34

國際私募基金收購昂寶 每股230元

2020-01-08 18:38

群創攜手奇景子公司Emza 推出智能視覺方案

2020-01-08 15:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top