法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

台股今（8）日收跌，但法人對高價股前景不淡，其中，凱基投顧繼對精測（6510）等高價股喊出領先目標價，今日該券商再對權王台積電喊出「天」價，將目標價拉升到375元；另本土大投顧目光投向矽力-KY，目標價從760元升上1,200元；兩檔個股短線都不弱，潛力受到關注。

凱基投顧此次將台積電喊上375元，追平了外資圈最高的麥格理給予台積電375元目標價；矽力-KY則以美銀、滙豐等喊出千元以上為指標，不過最高目標價僅1,100元，本土大型投顧一口氣喊出1,200元，野心盡顯。

凱基投顧表示，受惠5G拉貨和高效能運算（HPC）需求強勁，預估台積電16日開法說會，第1季營收展望將年增35.7%（季減7.6%），表現優於預期。

且受益於台積電先進製程領先，產能大幅開出，即使半導體業受到國際政經情勢干擾，台積電仍有機會釋出今年產業收入跳增18.5%的良好展望。

凱基投顧表示，台積電當前產能已經滿載，隨去年宣示拉升資本支出，第1季毛利率也有機會探50%的水準。另外在HPC部分，估計去年來市占大增的超微（AMD），今年對台積電營收貢獻將倍增，力道最強，其次英特爾產能吃緊下，外包給台積電的機率提高，可望為另一股動能。

凱基也預期，台積電上半年量產5奈米後，到今年底，其營收貢獻比可拉升到20%；對台積電今、明年的預估每股純益（EPS）升到17元、18.1元。

本土大型投顧則就矽力提出三利多，包括一、中國去美化加速，矽力去年來雖大幅受惠，但整體市占僅增至1%；二、電源管理IC、CIS、RF組件等刺激8吋晶圓產能吃緊，半導體景氣持續復甦，三、矽力手機用快充、5G基地台和車用資訊娛樂系統等新品剛步入正軌，產量進一步提高的動能可期。