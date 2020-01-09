親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

營收創高股 反攻先鋒

2020-01-09 02:40經濟日報 記者盧宏奇／台北報導

上市櫃公司去年12月營收陸續出爐，統計至目前共有33家創歷史新高，法人認為，鈺齊-KY（9802）等法人籌碼穩定、技術面仍具多方優勢相關個股，在台股回穩後，有機會扮演反攻急先鋒。

統計至目前為止，共有鈺齊-KY、復盛應用、儒鴻、喬山、藥華藥、晶碩、海悅、得力等傳產股，以及台燿、新普、原相、建準、鈊象、晶相光、信驊、泰碩、力成等電子股，營收締造歷史新猷，主要分布在生技，以及陸廠去美化、東奧等相關概念。

鈺齊-KY受惠春夏鞋款出貨帶動，去年12月營收衝高至14.5億元，月增率近四成，並預期今年元月營收可望維持在高檔水準，在外資及投信聯手買超下，昨日股價無畏大盤回檔，成為盤面強勢股之一。

儒鴻受惠於船期遞延，以及今年農曆過年較早引動的拉貨效應，去年12月營收27.4億元，年增率7.60%，包括單月、去年第4季營收及全年營收三創歷史新高。

記憶體封測廠力成去年12月營收以65.9億元創歷史新高，年增3.2%、月增23.8%，法人預期去年全年每股稅後純益有機會超過7元，14日將舉行法說會揭露今年展望，昨日盤中股價由黑翻紅，在季線附近止跌回穩。

大型本國投顧認為，台股修正格局持續進行中，由於外在不確定因素尚未緩解，操作仍以短線進出為主，盤勢漲跌觀察電子能否止跌回穩，在盤勢震盪加劇之時，具營收成長、今年營運展望佳，以及技術面多頭優勢的個股，將是優先關注標的。

法人買超+營收創新高個股 圖／經濟日報提供
法人買超+營收創新高個股 圖／經濟日報提供
分享

營收鈺齊

延伸閱讀

喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器...

儒鴻拉尾盤 去年12月、第4季、全年營收三創...

儒鴻大豐收 去年營運寫下三高紀錄

鈺齊-KY上月營收估衝歷史新高 股價撐竿跳亦...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股外資連七賣 公股連四買

2020-01-08 23:48

特斯拉利多 供應鏈樂

2020-01-09 02:41

就市論勢／5G、雲端、AI鏈 可布局

2020-01-09 00:04

滙豐仍看多台股 喊到12,830

2020-01-08 23:47

因應伊朗情勢 國安基金緊盯台股

2020-01-08 23:40

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

台股亮起三個警示燈…

2020-01-08 00:49

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

國巨上沖下洗

2020-01-08 14:38

昂寶128.8億賣給私募基金 將私有化

2020-01-08 19:26

上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

2020-01-08 10:19

10檔上月營收創高 法人卡位

2020-01-08 14:38

台新金控去年每股稅後純益1.19元、年增9.2%

2020-01-08 19:57

台股再跌空間應有限 操作建議不追高

2020-01-08 16:07

國巨規劃陸續匯回100億元 擴大在台灣投資

2020-01-08 15:23

救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

2020-01-08 11:02

台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 13:48

欣同提聲請定暫時狀態假處分 大同：不合理 委律師答辯

2020-01-08 09:34

法人看好台積、矽力 目標價喊上375元、1200元

2020-01-08 22:16

元大金2019年獲利205.69億元 再創新高

2020-01-08 20:10

喬山去年營收創新高 今年挑戰全球第一大健身器材公司

2020-01-08 19:53

5G浪潮 中磊迎風揚

2020-01-08 14:38

鎧俠傳火警 美光先飆漲、威剛、群聯、南亞科齊漲

2020-01-08 11:18

美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點

2020-01-08 09:21

國安基金會議 陳其邁：未來幾天注意台股走向

2020-01-08 20:10

美伊衝突／黃金大軍氣盛 概念股衝鋒

2020-01-08 14:38

群創攜手奇景子公司Emza 推出智能視覺方案

2020-01-08 15:25

欣興去年營收破825億元 創歷史新高

2020-01-08 19:42

國際私募基金收購昂寶 每股230元

2020-01-08 18:38

奇力新12月營收年增12.1% 法人按讚

2020-01-08 09:33

國巨擬發GDR市場續關注 股價跌破400元

2020-01-08 10:49

鎧俠晶圓廠傳火警 記憶體族群股價齊揚

2020-01-08 10:53

聯嘉光電2019全年營收43.02億元 創歷史新高

2020-01-08 16:05

東陽12月營收19.24億元 年增率10%

2020-01-08 10:30

長榮鋼鐵內外皆美 下周登興櫃

2020-01-08 12:04

美伊情勢升溫 台塑化股價超車台塑

2020-01-08 10:56

美伊緊張升溫台股收跌63.22點 三大法人賣超16.27億

2020-01-08 15:21

滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

2020-01-08 15:20

麗豐去年全年營收51.39億元、年增12.24% 成績亮麗

2020-01-08 18:03

美股收低 法人估台股震盪整理季線有撐

2020-01-08 08:27

三大法人賣超台股16.27億元

2020-01-08 15:13

德宏處分不動產 認列1.5億元

2020-01-08 19:54

美伊衝突／台積電領軍撐盤 台股下跌63點收11,817

2020-01-08 14:38

致茂去年12月營收月增26% 創歷年同期新高

2020-01-08 14:20

聯發科第1季營運可望不淡 股價一度漲逾1%

2020-01-08 10:47

泰昇上月營收連4月創高 今年營運續強

2020-01-08 14:38

年賺200億 元大金暨證券銀行壽險子公司 同登獲利新高

2020-01-08 23:02

迅得去年營收29.69億元 今年目標改善

2020-01-08 16:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top