營收創高股 反攻先鋒

上市櫃公司去年12月營收陸續出爐，統計至目前共有33家創歷史新高，法人認為，鈺齊-KY（9802）等法人籌碼穩定、技術面仍具多方優勢相關個股，在台股回穩後，有機會扮演反攻急先鋒。

統計至目前為止，共有鈺齊-KY、復盛應用、儒鴻、喬山、藥華藥、晶碩、海悅、得力等傳產股，以及台燿、新普、原相、建準、鈊象、晶相光、信驊、泰碩、力成等電子股，營收締造歷史新猷，主要分布在生技，以及陸廠去美化、東奧等相關概念。

鈺齊-KY受惠春夏鞋款出貨帶動，去年12月營收衝高至14.5億元，月增率近四成，並預期今年元月營收可望維持在高檔水準，在外資及投信聯手買超下，昨日股價無畏大盤回檔，成為盤面強勢股之一。

儒鴻受惠於船期遞延，以及今年農曆過年較早引動的拉貨效應，去年12月營收27.4億元，年增率7.60%，包括單月、去年第4季營收及全年營收三創歷史新高。

記憶體封測廠力成去年12月營收以65.9億元創歷史新高，年增3.2%、月增23.8%，法人預期去年全年每股稅後純益有機會超過7元，14日將舉行法說會揭露今年展望，昨日盤中股價由黑翻紅，在季線附近止跌回穩。