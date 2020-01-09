特斯拉利多 供應鏈樂

特斯拉（Tesla）2019年第4季產銷量續創單季歷史新高，並首度突破10萬輛關卡，達成全年目標低標，同時隨中國大陸上海廠開始量產且產能持續擴大，將帶動國內Tesla供應鏈業績及評價同步回升。

Tesla公布去年第4季產銷量數據，交付量為11.2萬台，優於市場預期的10.8萬台，季成長15.5%，且公司表示此交付量為最保守數據，待最終數字確定之後，銷售量可望上升；2019全年交付量為36.72萬台，達成本身預估的36萬~40萬台的低標。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，Tesla將大陸製Model 3售價由原先人民幣35.58萬下調至32.38萬元，加計政府補貼後，購車成本最低僅人民幣29.9萬元。

Tesla上海廠於2019年1月投建、同年10月底投產，目前上海廠周產量約1,000台，預計未來進一步提升至3,000台，去年底已交付15台國產Model 3予當地員工，今年元月7日起交付一般消費者，在政策支持、製造國產化、降價策略及Tesla電動車品牌力高於大陸當地自主品牌等情形下，未來Tesla大陸需求量將持續提升。

日盛投顧指出，Tesla去年交車量順利達標，2020年成長動能仍佳，對國內供應鏈而言，隨Tesla產銷數字持續增長，配合上海廠量產，Tesla供應鏈業績及評價將同步好轉。

至於後續的觀察重點，仍在Tesla交車量及產量變化、去年第4季能否持續獲利及現金流量狀況、上海廠量產進度等，看好和大、貿聯-KY、江興鍛、智伸科、恒耀等供應鏈營運。