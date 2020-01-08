台股再跌空間應有限 操作建議不追高

台股今（8）日受到伊朗攻擊美軍基地，在地緣政治風險下，早盤持續回檔修正，但在美股道瓊電子盤跌幅收斂下，指數緩步墊高，盤中一度翻紅，不過盤勢賣壓仍大，終場加權指數下跌63.22點，收11,817點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，亞幣近期回測月線支撐有守，短線再度轉強，整體月線持續上揚，短線亞股資金面仍在尚未撤守，短線升值趨勢未變，台股再跌空間有限，在法人動向，外資近期在現貨市場近期明顯減碼，期貨未平倉多單也明顯減少，主要是空單增加，借券金額餘持平，顯示外資心態轉趨空方，投信近期也在集中市場轉為大賣超，顯示投信對指數看法也保守。

政府資金在則是在指數回檔大幅加碼，護盤意味濃，整體來看法人近期心態維持空方，融資近期在指數回檔之際減少幅度不大，籌碼仍需整理，因此，盤勢短期間有機會法人看法轉趨保守出現整理、操作建議不追高。

技術面上，月線明日將扣抵11,836點，雖然目前仍維持上揚，不過後續大盤若無法反彈，月線有機會出現下彎，屆時大盤短期均線將同步走弱，因此，以日K線收了一根十字線來看，短線是否有機會釀釀反彈可以持續觀察，若本周無法反彈，在短線趨勢偏弱下，12月11日的跳空缺口恐將面臨挑戰，盤勢整理壓力將更大。