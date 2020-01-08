滙豐中華投信：2020亞洲市場前景相對看好

滙豐中華投信今天舉辦2020年市場投資展望說明會，滙豐環球資產管理全球股票暨亞太區投資長馬浩德表示，儘管全球經濟增長放緩以及不確定性增加，但2020年亞洲市場的前景依然可期，亞洲股票及高收益債券的收益與估值依然有利，可帶來良好的投資機遇。

馬浩德說，全球正處於周期性上升趨勢的環境當中，包括美、中、德等主要製造業大國的製造業逐漸帶動反彈，因此對於2020年的全球股市依舊維持正面的看法，經濟衰退較有可能是2021年或是之後的風險。

馬浩德，預測中美貿易協議如何達成是一件極為困難的事情，甚至稱得上是個不可能的任務，近幾個月來投資人對於貿易衝突相關的反應趨於和緩 ，轉而聚焦於其他的市場驅動因素，例如聯準會的利率政策和全球成長指標，這是因為市場不再仰賴難以預測的貿易協議，而是開始關注貿易局勢對於總經變數如工資成長和通膨的影響，以及其間接對於央行政策立場可能造成的衝擊。

雖然中美貿易緊張拖累2019年全球市場情緒，但是馬浩德認為悲觀情緒已經觸頂，且中國大陸經濟將持續由強勁的內部消費加持，外圍貿易因素已逐漸減弱。