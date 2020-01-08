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美伊衝突不斷 台股多空交戰 終場收1萬1817點

2020-01-08 15:01經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

美國和伊朗兩國衝突不斷，關係緊張，也連帶讓台股本周歷經連續3個交易日的重挫，今(8)日開盤一度下挫至11,777點，在台積電盤中回神帶領之下，台股一度跌幅收斂在平盤震盪，終場賣壓湧現，國際盤不穩拖累台股，最終台股8日收在11,817點。專家認為，看起來美伊衝突不至於演變成波斯灣戰爭的大規模衝突，因此短期利空不至於影響長期多頭走勢。

台股台積電伊朗

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