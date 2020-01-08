台積電收在平盤 台股下跌63點收11,817

台積電。 本報系資料庫 分享 facebook 中東局勢惡化，令市場避險氛圍濃厚，台股再次上演大跳水，指數最低下探至11,777.45點，不過隨著總統大選逼近，救市買盤進場拉抬權值股，終場指數跌幅收斂，收在11,817.1點，下跌63.22點，成交金額為1495億元。

美國日前發動空襲擊斃伊朗指揮官蘇雷曼尼，導致地緣政治風險再起，伊朗7日提出「十三種報復劇本」，並高效率執行，今日台灣時間早上隨即向美軍駐伊拉克的Ayn al Asad空軍基地投擲多枚飛彈。

消息傳出後，亞洲股市早盤紛紛下跌1%~2%，台股早盤也跳水、大跌逾百點，不過接近10:30左右，救市買盤出籠拉抬台積電，帶動指數緩步收復失土，指數還一度翻紅，最高來到11,899.67，不過亞股整體氣氛仍偏弱，使得大型權值股動能不足，終場仍以下跌作收。

觀察台灣50成分股，台積電終場收在平盤價329.5元，終止連三黑；大立光盤中由紅翻黑，終場則上漲近1%，鴻海則以重跌2.9%至86.5元作收；其他權值股包括南亞科、聯發科、亞泥、兆豐金等也都逆勢收紅，漲幅介於0.3~1.8%間。

法人表示，距離2020總統大選僅剩2個交易日，在護盤力道支撐下，台股下檔通常具可靠支撐。

國泰證期顧問處經理蔡明翰也表示，從過往的中東政局分析，衝突事件對全球經濟面影響不大，除非油價急拉致造成供需失衡，否則對於股市的影響雖是急速下跌，但跌幅空間不大。