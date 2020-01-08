救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

台積電。 彭博資訊 分享 facebook 台股受到消息面影響，早盤跳水大跌逾百點後，出現救市買盤拉抬台積電，指數逐漸往平盤靠龍，緊接著大型權值股包括大立光、中華電、光寶科、元大金等跟著翻紅，指數由黑翻紅，10:43暫報11896點、上漲13.21點。

中東局勢惡化，令市場避險氛圍濃厚，台股今日開盤大跳水，指數最低下探至11,777.45點，不過隨著總統大選逼近，八大官股券商護盤急切，集中市場在台積電強勢翻紅強支撐下，台股跌幅收斂，指數向上挑戰11,900關卡。