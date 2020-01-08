救市買盤拉抬台積電 台股早盤大跌百點黑翻紅

相關新聞
美伊衝突持續升溫 台股開盤跌61.56點2020-01-08 09:21
台股亮起三個警示燈…2020-01-08 00:49
上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高2020-01-08 10:19
東陽12月營收19.24億元 年增率10%2020-01-08 10:30
營收三增股 盤面亮點2020-01-07 23:24
汽車零件、車電 題材熱炒2020-01-07 23:24
台積認購 人氣最旺2020-01-07 23:35
就市論勢／科技股 展望樂觀2020-01-07 23:24
聯詠、美利達、大田 內外資挺2020-01-07 23:24
台灣50 上半年配息2.9元2020-01-07 23:24
美盛：美股漲幅今年回歸正常水準2020-01-07 19:19
看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃2020-01-07 17:07
月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％2020-01-07 15:41
選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億2020-01-07 15:15
台股跳水 資金尋找防寒衣2020-01-07 14:39
唉！台股連三黑 失守19,000關2020-01-07 14:39
低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,8802020-01-07 13:50
台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點2020-01-07 12:17
國巨去年營收近腰斬 股價跌停鎖死、被動元件股齊挫低2020-01-07 11:18
賣壓湧現、權值股疲弱 台股開高盤中走跌逾百點2020-01-07 10:59
短線盤勢波動加大 吳佩奇：買進跨式因應2020-01-07 10:50
中石化添銀彈 發GDR籌資38.8億元2020-01-07 10:06
受惠大陸去美化 功率放大器族群12月業績優於法人預期2020-01-07 09:50
股海自由行／汽車、塑化、工具機族 關注重點2020-01-04 23:30
股海常勝軍／CIS記憶體族群 題材豐富2020-01-04 00:28
興櫃強棒 佐臻周漲74%2019-12-15 22:19
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
玉山金2019獲利出籠！全年賺破200億元 寫歷年新高2020-01-07 17:53
元大台灣50將於1月31日除息2.9元 殖利率衝3％2020-01-07 17:42
台股亮起三個警示燈…2020-01-08 00:49
月月配+高配息 這檔新基金配息率挑戰10％2020-01-07 15:41
國巨哀嚎 跌停價鎖死2020-01-07 14:39
昂寶將公布重大訊息 1月8日暫停交易2020-01-07 19:02
華新科去年第4季營收2年來低點 續攻5G應用2020-01-07 16:13
傳華為砍單供應鏈 亞系外資不認同、點名5檔看好股2020-01-07 14:20
選前獲利賣壓台股收跌73.04點 三大法人賣超129.63億2020-01-07 15:15
汽車零件、車電 題材熱炒2020-01-07 23:24
營收三增股 盤面亮點2020-01-07 23:24
低接買盤進場台股跌勢收斂 終場下跌73點收11,8802020-01-07 13:50
臻鼎去年營收突破1202億元 創新高2020-01-07 15:47
台灣50 上半年配息2.9元2020-01-07 23:24
昂寶8日暫停交易 市場傳與併購案有關2020-01-07 20:41
台股受美伊、總統大選影響 大盤大跌百點2020-01-07 12:17
華新科、禾伸堂 營運衰退2020-01-07 23:26
看好鋼構市場 長榮鋼13日登錄興櫃2020-01-07 17:07
台股跳水 資金尋找防寒衣2020-01-07 14:39
正崴今年EPS 上看5元2020-01-07 23:26
台積認購 人氣最旺2020-01-07 23:35
上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高2020-01-08 10:19
唉！台股連三黑 失守19,000關2020-01-07 14:39
營收三增族群 零壹、神盾、總太吸睛2020-01-07 17:38
立積 今年營收戰新高2020-01-07 14:40
法人預測 大立光營收先蹲後跳2020-01-07 14:39
外資賣超98.2億 面板雙虎買最多、旺宏居賣超首位2020-01-07 18:43
旺宏淡季效應 營收下滑18%2020-01-07 23:27
華固去年營收爆發 翻逾3倍2020-01-07 14:40
華通去年營收破561億元 創歷史新高2020-01-07 17:27
百和 去年營收 創新高2020-01-07 23:34
智擎營收年增8% 癌藥銷售報捷2020-01-07 23:34
疫苗股找抗體 高端、國光生抗跌2020-01-07 14:39
欣興、訊連 瞄準偏價外2020-01-07 23:37
中石化GDR訂價 每單位7.18美元2020-01-07 14:39
美盛：美股漲幅今年回歸正常水準2020-01-07 19:19
中石化發GDR 籌資38億2020-01-07 23:33
長榮鋼滿手單 出貨喊衝2020-01-07 23:34
受惠遊戲熱銷 鈊象上月業績攻頂2020-01-07 23:28
華碩高階NB 上半年問世2020-01-07 23:32
留言