上市櫃去年12月營收 新普、信驊等20家率先創新高

上市櫃公司去年12月營收陸續公布，截至今（8）日早盤，已有新普（6121）、信驊等20家公布在下游客戶回補庫存等需求浮現中，率先寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司陸續公告去年12月營收，已有包括鴻海、佳世達、GIS-KY、鴻準、致伸、群光、新普、大立光、華通、瑞昱等逾340家公司率先公布，當中，大將營收年成長207倍，幅度最大，月成長最大的是藥華藥的4,742倍，表現最佳。

而營收較上月成長逾五成的還有大將、總太、天揚、星通、德英、生華科、合一、華固、立凱-KY、東捷資訊、鑫創電子、所羅門、中茂等公司。

年成長逾1倍的有大將、總太、藥華藥、致和證、中連貨、立凱-KY、凱碩、合一、天揚、川飛、海悅、宏捷科、和鑫、神盾、德英等公司

而年、月同步成長的中大型公司，有新普、瑞昱、華立、玉山金、榮成、台灣高鐵、華邦電、奇鋐、中磊、南電、京元電子、穩懋、景碩、聯茂等。