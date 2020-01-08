名軒Ｑ1有案完工 早盤股價逆勢走強

名軒（1442）桃園「名軒夢享家」總銷18億元，最快首季完工，並開始認列；而台中「名軒夏卡爾」則預定第四季完工，總銷金額達28億元，今年整體業績有望成長。名軒最近有外資買盤進駐，今（8）日股價表現相對大盤強勁，盤中上漲0.78％。

名軒去年出售高雄岡山兩片土地，處分利益加起來約1.27億元；加上總銷10億元的宜蘭羅東「名軒國家PARK」完工交屋，推升下半年獲利成長。不過，名軒2019年前三季累計稅後純益1.08億元，EPS為0.36元，表現仍遜於去年同期。